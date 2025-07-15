الامارات | فرنسا تودِّع إطلالة مقدم البرامج تييري أرديسون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أمس مقدم البرامج والمنتج الفرنسي الشهير، تييري أرديسون، في باريس عن 76 عاماً، متأثراً بمضاعفات إصابته بسرطان الكبد، كما أعلنت زوجته وأبناؤه.

وكتبت زوجته أودري كريسبو-مارا، وهي صحافية في قناة «تي اف 1» الفرنسية: «توفي تييري كما عاش، رجلاً شجاعاً وحراً، مع أبنائه وأبنائي، كنا متحدين حوله حتى آخر رمق».

ولد أرديسون عام 1949 في بورغانوف بمقاطعة كروز في وسط فرنسا، وصقل موهبته في مجال الإعلانات، قبل أن ينتقل إلى الشاشة الصغيرة، وأحدث تغييراً في المشهد التلفزيوني منذ الثمانينات، وأثبت جدارته كواحد من أكثر الشخصيات جرأة، بفضل برامجه الحوارية المسائية الناجحة.

كما حقق أرديسون، الذي عُرف بارتدائه الدائم للملابس السوداء، شهرة واسعة بتقديمه برنامج «تو لو موند أن بارل»، ثم برنامج «مرحباً بكم يا سكان الأرض»، ومنحه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وسام جوقة الشرف في أوائل 2024.