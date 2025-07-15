الامارات | «أطفال اليوم.. قادة المستقبل» يجمع بين التعليم والترفيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية دبا الحصن برنامجها الصيفي «أطفال اليوم.. قادة المستقبل» 2025، في الحديقة العامة بالصالة المغلقة، الذي يهدف إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الصغار خلال العطلة الصيفية.

ويهدف البرنامج الصيفي الذي لاقى تفاعلاً لافتاً، إلى تعريف الأطفال بالعمل والخدمات التي تقوم بها إدارات بلدية دبا الحصن، وذلك عن طريق إقامة أنشطة متنوعة بأسلوب يتناسب مع فئاتهم العمرية، بحيث تُسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية وتطويرها، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب صقل شخصياتهم ضمن بيئة آمنة وتربوية تدمج بين التعليم والترفيه، إضافة إلى تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين في هذا البرنامج الصيفي الممتع.

ويتضمن البرنامج فعاليات وبرامج نوعية تغطي مجالات متنوعة.