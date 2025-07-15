الامارات | طارق المنهالي: «دار العز» ليست مجرد أغنية.. بل رسالة حب لدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسالة محملة بالوفاء والامتنان يقدمها الفنان الإماراتي، الدكتور طارق المنهالي، في عمل غنائي جديد بعنوان «دار العز»، الذي أطلقه عبر قناته الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، جامعاً فيه بين الأصالة الإماراتية والروح العصرية، احتفاءً بمدينة دبي، رمز الازدهار والطموح، وقيادتها الرشيدة.

وقال الدكتور المنهالي لـ«الإمارات اليوم» إن الأغنية، وهي من تلحينه أيضاً، «جاءت تعبيراً عن المحبة العميقة لدبي في قلوبنا، مدينة الإنجاز والنور، ووفاءً لقيادتها الحكيمة»، مشيراً إلى أن «دار العز» ليست مجرد أغنية، بل رسالة وطنية محمّلة بالحب والامتنان، واحتفاء بالهوية الإماراتية الراسخة، واعتزازاً بالمكانة التي تمثّلها دبي كواحدة من أعظم مدن العالم في العصر الحديث.

وأوضح أن الأغنية الجديدة هي من كلمات الشاعر الإماراتي عوض بن رويكه المنهالي، وتوزيع عدي دوارة، وميكس ماستر عدنان الحلبي.

وعُرف الدكتور طارق المنهالي بأسلوبه الموسيقي المتجذّر في التراث والهوية الوطنية، إذ اعتمد على توليفة تجمع بين الطابع الإماراتي التقليدي ونَفَس أوركسترالي معاصر، ما جعل من العمل تجربة سمعية مميزة تتجاوز حدود الشكل التقليدي للأغنية الوطنية.

وحول تعاونه في تقديم الأغنية، قال الشاعر عوض المنهالي: «يشرفني أن أكتب عن دار العز (دبي).. المدينة التي تجاوزت حدود التميّز، وأصبحت رمزاً عالمياً للجمال والطموح والنهضة. دبي ليست مجرد مكان، بل قصة نجاح تقف خلفها قيادة حكيمة، جعلت منها واحة للأمان، ومثالاً في التقدم».

وأضاف «هذا العمل هو عربون وفاء ومحبة لدبي، ولرائد نهضة مجدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»، مؤكداً أن التعاون مع الدكتور طارق المنهالي شكّل لوحة متكاملة، إذ التقت الكلمة الصادقة مع اللحن الرفيع، ليخرج العمل بهذه الصورة المشرفة.

من كلمات القصيدة:

لـِ آل مكتوم الكرام، كل احترام

يا فخر للشعب الإماراتي الأبي

أنشهد أن أفعالكم قبل الكلام

وإنجازكم مشهود والشاهد [دبي]

هي دانة الدنيا وعشقي والهيام

طبعي أنا عاشق ومن دار الظبي

يتجدد المنظر طبيعي كل عام

بأبراج مختلفه ومنها اللولبي