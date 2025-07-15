الامارات | دبي تفتح للمصممات آفاقاً ببريق الذهب والأحجار الكريمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف تمكين مجموعة من المصممات من التعمق في فنون المجوهرات، من خلال التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، تحت إشراف نخبة من خبراء القطاع، تنظّم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) النسخة الثانية من برنامج «ورشة المواهب»، بالتعاون مع «ليكول الشرق الأوسط»، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، وبدعم من «فان كليف أند آربلز».

ويأتي البرنامج الذي يندرج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية»، إحدى مبادرات الهيئة ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، في سياق التزامات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج، التي اختتمت في 11 الجاري، سلسلة من ورش العمل التفاعلية في مقر «ليكول الشرق الأوسط» بحي دبي للتصميم، بهدف تعريف المصممات المشاركات: كاملة العلماء، وسارة الخيّال، ونورة الشامسي، وحصة العبدالله، وهند جناحي، وأندريا أندريس، على الركائز الثلاث الأساسية للبرنامج، وهي: تاريخ الفن، وحرفية صناعة المجوهرات، وعلم الأحجار الكريمة، إضافة إلى أبرز التوجّهات العالمية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز قدراتهن في تصميم المجوهرات وممارسة الحرفة، وتمكينهن من ابتكار تصاميم متفردة وتحويلها إلى مخططات ورسومات أولية.

وخلال مرحلة البرنامج الثانية، التي ستعقد في الفترة من الأول إلى الخامس من سبتمبر المقبل، ستحظى المصممات بفرصة زيارة العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في برنامج «ليكول التعليمي»، الذي سيعقد في مقر «ليكول فرنسا وأوروبا» الجديد في «جراند بوليفارد» بفندق دي ميرسي أرغونتو، إذ ستتاح لهن إمكانية المشاركة في تجارب تعليمية متنوعة، تسهم في تعزيز معارفهن في فنون تصميم المجوهرات.

فيما ستشهد المرحلة الثالثة عرض مشاريع المشاركات في دبي، والتي سيتم تجسيدها على شكل تصاميم واقعية تعكس حجم المهارات التي نجحن في اكتسابها خلال البرنامج.

من جهتها، أكدت المدير التنفيذي لقطاع الآداب والتصميم والفنون في «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، حرص الهيئة عبر مشاريعها ومبادراتها النوعية على فتح الآفاق أمام الكفاءات المتميزة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، مشيرة إلى أن برنامج «ورشة المواهب» يُمثل منصة تعليمية نموذجية لإثراء خبرات المبدعات في دولة الإمارات، وتطوير مهاراتهن، وتعزيز روح الإلهام والابتكار لديهن، وتحفيزهن على الإسهام في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ما يعكس مكانة دبي وجهة مرموقة للتميز في التصميم وتبادل أحدث التوجهات في هذا المجال.

وقالت: «تسعى (دبي للثقافة) عبر ورشة المواهب إلى توفير بيئة إبداعية قادرة على رفد قطاع التصميم بكفاءات جديدة تسهم في النهوض به، ونشر ثقافة صياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة الثقافية الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الطاقات الشابة، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم النوعية وتقديم تجاربهم الفريدة، وتحويل أحلامهم وطموحاتهم وإبداعاتهم إلى قيمة مضافة ومورد اقتصادي مستدام».

من جانبها، عبّرت مديرة «ليكول الشرق الأوسط»، صوفي كلوديل، عن اعتزازها بإطلاق النسخة الثانية من برنامج «ورشة المواهب» الذي تنظمه بالتعاون مع «دبي للثقافة»، مضيفة: «نسعى عبر البرنامج إلى توفير فرص استثنائية للجيل المقبل من المصممين المبدعين ورواد الفنون على اختلافها، كما نعمل من خلال هذا المشروع على خلق تواصل عالمي بين فنون المجوهرات وغيرها من التخصصات الفنية، مع تعزيز الروابط الثقافية التي تحتفي بالمواهب الإبداعية في المنطقة».

وأوضحت أن البرنامج الذي يتماشى مع أهداف «عام المجتمع»، يجسد جوهر الشراكة بين الطرفين، مع تسليط الضوء على المواهب الإبداعية المتميزة في المجتمع، وتمكينهم من صياغة مستقبل فنون تصميم وصياغة المجوهرات.

شيماء السويدي:

• «البرنامج» منصة نموذجية لإثراء خبرات المبدعات، وتطوير مهاراتهن، وتعزيز روح الإلهام والابتكار لديهن.

• كاملة العلماء، وسارة الخيّال، ونورة الشامسي، وحصة العبدالله، وهند جناحي، وأندريا أندريس.. شاركن في الورشة.