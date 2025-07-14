الامارات | كيف تستفيد من الفوائد الصحية المذهلة للشوكولاتة الداكنة؟.. السر في 30 غراماً يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الشوكولاتة الداكنة أكثر من مجرد متعة غذائية، فهي تحمل في داخلها فوائد صحية عديدة، خاصة للقلب والدماغ، كما أوردت بوابة الصحة «هايلبراكسسنت.دي» الألمانية.

وأوضح الخبراء الألمان أن تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل معتدل يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل ما تحتويه من مركّبات نباتية مضادة للأكسدة.

ورغم ارتباط الشوكولاتة في أذهان الكثيرين بالسعرات الحرارية العالية والمذاق السكري، فإن شكلها الأصلي، أي الشوكولاتة ذات النسبة العالية من الكاكاو والقليلة السكر، يوفر فوائد صحية مذهلة.

ويؤكد الخبراء أن الكاكاو الموجود في الشوكولاتة الداكنة يحتوي على البوليفينولات، وهي مركبات نباتية ثانوية تعمل كمضادات أكسدة، وتحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر تلف الخلايا.

وأظهرت دراسات سابقة أيضاً أن الشوكولاتة الداكنة تساعد في التخفيف من التوتر والالتهابات، وقد تؤدي إلى خفض ضغط الدم خلال شهر واحد من تناولها بانتظام.

وتوصي بوابة الصحة الألمانية بتناول نحو 30 غراماً يومياً من الشوكولاتة الداكنة، مع التأكيد على اختيار الأنواع ذات نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، وأن تكون منخفضة السكر وخالية قدر الإمكان من الإضافات الصناعية.

ونظراً لطعم الشوكولاتة الداكنة المائل للمرارة، يمكن دمجها مع أطعمة أخرى للحصول على طعم ألطف والتعود عليها تدريجياً، ويمكن تناولها مع الفاكهة أو إضافتها إلى حبوب الإفطار أو خليط المكسرات، كما يمكن استخدامها في الخبز أو تحضير الكعك، أو ببساطة استخدام رقائق الكاكاو الصغيرة، التي تُضاف بسهولة إلى مختلف الأطباق.

ويمكن لإدخال الشوكولاتة الداكنة إلى النظام الغذائي كجزء من نمط حياة صحي ومتوازن أن يكون له أثر إيجابي على القلب والدورة الدموية والقدرة الذهنية، لكن يجب تناولها باعتدال، لأن الإفراط يؤدي إلى فقدان الفائدة

وفي النهاية تبقى الشوكولاتة الداكنة خياراً ذكياً ولذيذاً، يجمع بين المتعة والفائدة، حين تُستهلك بشكل متوازن ضمن حمية غذائية سليمة.