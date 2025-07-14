التخلي عن الكونتور واستخدام واقي الشمس بدلاً منه.. ترند جمالي سيعجبك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 05:56 مساءً - في عالم الجمال المتجدد كل يوم، لم تعد مستحضرات المكياج وحدها وسيلتك الوحيدة لإبراز ملامحك. فهناك صيحات جديدة تتسلل بهدوء إلى روتينك اليومي، تجمع بين العناية بالبشرة واللمسات الجمالية. وأحدث هذه الصيحات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، هي استخدام واقي الشمس بدل الكونتور.

نعم، ما قرأتيه صحيح تماماً واقي الشمس، هذا البطل الخفي لحماية بشرتك من الأشعة الضارة، أصبح الآن أداة تحديد طبيعية تمنح وجهك تحديداً ناعماً وإشراقاً صحياً من دون مكياج.

هذه الصيحة ليست مجرد موضة عابرة، بل هي انعكاس لاهتمام الجيل الجديد بجمال البشرة الطبيعي، والابتعاد عن الطبقات الثقيلة من مستحضرات التجميل. وقد شاركت العديد من خبيرات الجمال ومدونات العناية بالبشرة خطوات بسيطة لكيفية اعتماد هذا الأسلوب اليومي، لنتيجة خفيفة، صحية، ومشرقة طوال النهار.

فهل ترغبين في نحت خدّيك وإبراز ملامحك باستخدام منتج مفيد لبشرتك؟ إليك الطريقة المثالية لاستخدام واقي الشمس بدل الكونتور، مع كل الأسرار التي تحتاجينها لتجربة فعالة وآمنة.

ما هو "الكونتور بواقي الشمس"؟

هذه التقنية تعتمد على استغلال تركيز SPF بدرجات متفاوتة أو تطبيق الواقي الشمسي في أماكن محددة فقط لإعادة توزيع الضوء والظل على وجهك، بطريقة تحاكي الكونتور التقليدي، ولكن من دون أي منتج تجميلي مضاف.

الفكرة تقوم على وضع واقي الشمس بدرجة حماية عالية فقط على المناطق البارزة من الوجه (مثل أعلى الخد، جسر الأنف، منتصف الجبهة، والذقن)، وترك بقية الوجه مع تغطية خفيفة أو بدون واقٍ. وهكذا، ستحصلين مع التعرض الخفيف للشمس على تأثير طبيعي للكونتور، حيث ستبدو المناطق المحمية أفتح، والأخرى أغمق قليلاً.

ما هي فوائد استخدام واقي الشمس بدل الكونتور؟

عناية بالبشرة من دون انسداد المسام: الاستغناء عن كريمات الكونتور الثقيلة، واستبدالها بمنتج يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية. إطلالة طبيعية وناعمة: يمنحك تحديداً ناعماً للملامح من دون أن يبدو وجهك مغطّى بطبقات من المكياج. توفير في الوقت والمستحضرات: لست بحاجة إلى عدة خطوات في المكياج، فمنتج واحد سيكفي. تأثير طويل الأمد في الصيف: لا يذوب أو يختفي مع العرق مثل الكونتور الكريمي أو الباودر.

طريقة استخدام واقي الشمس بدل الكونتور

اختبار تفاعل البشرة مع أنواع الواقي الشمسي قبل دمجها على الوجه

إليك خطوات استخدام واقي الشمس بدل الكونتور خطوة بخطوة:

اختاري واقيين مختلفين

استخدمي واقي شمس بدرجة SPF 50 أو أكثر للمناطق التي تريدين إبرازها.

واختاري واقياً بدرجة SPF أقل (مثلاً SPF 15–20) للمناطق التي تريدين أن تبدو أغمق قليلاً، (كالطرف الخارجي للخدين، جوانب الأنف، أطراف الجبهة).

نظفي وجهك جيداً

ابدئي بروتين العناية بالبشرة المعتاد تنظيف وترطيب البشرة ، ثم ابدئي في توزيع واقي الشمس.

طبقي الواقي العالي على النقاط البارزة:

منتصف الجبهة؛

جسر الأنف؛

منتصف الذقن؛

أعلى عظام الخدين (من فوق لا تحت الخد).

ضعي الواقي الأقل حماية على المناطق الجانبية

جانبي الجبهة؛

جوانب الأنف؛

أسفل عظام الخد؛

خط الفك.

ادمجي بلطف باستخدام أصابعك أو إسفنجة

دمج الحدود بلطف مهم كي لا تظهري بخطوط واضحة بين الدرجات المختلفة.

التدرج يجب أن يبدو طبيعياً.

تعرضي لأشعة الشمس لفترة قصيرة

يكفي 10–15 دقيقة صباحاً (قبل الساعة 10 صباحاً) للحصول على تأثير الكونتور الطبيعي، من دون أذية للبشرة.

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نصائح مهمة قبل تجربة هذه التقنية

اختبار تفاعل البشرة مع أنواع الواقي الشمسي قبل دمجها على الوجه

لا تستخدمي هذه الطريقة كبديل للحماية الكاملة في أشعة الشمس القوية أو لساعات طويلة. اختبري تفاعل بشرتك مع أنواع الواقي المختلفة قبل دمجها على الوجه. الطريقة لا تصلح للبشرات المعرضة للتصبغات بسهولة، مثل الكلف أو التفاوتات الشديدة في اللون. يمكنك استخدامها فقط في الأيام التي لا ترغبين فيها بوضع مكياج، وليس كبديل للكونتور في السهرات.

هل تنجح هذه الطريقة مع جميع ألوان البشرة وهل تستحق التجربة؟

نعم، ولكن النتيجة تختلف. ذوات البشرة الفاتحة سيلاحظن فرقاً واضحاً في التحديد، أما ذوات البشرة المتوسطة إلى الداكنة فقد يحتجن لاستخدام درجات حماية أكثر تبايناً أو حتى إضافة لمسات من زيوت العناية بالبشرة لتحديد طبيعي.

إن كنت من محبات العناية بالبشرة ومظهر الـ"نود" الطبيعي، فهذه الطريقة بالتأكيد تستحق أن تجربيها. فهي تمنحكِ إطلالة مشرقة، مع حماية صحية، وتقلل من اعتمادك على المكياج التقليدي.