برج العقرب يجد راحته في الصداقة مع من يشبهه في الإحساس والوفاء

توافق برج العقرب في الصداقة مع بعض الأبراج بشكل أكبر من غيرها، وذلك غالباً ما يرتبط بصفات هذا البرج وميوله واهتماماته التي تنسجم مع صفات تلك الأبراج وتكون منفرة لأبراج أخرى لا يجد العقرب معها فرصة لتكوين صديقة حقيقية.

الأبراج التي تناسب برج العقرب في الصداقة

توافق برج العقرب مع الجدي: يمتلك مواليد العقرب والجدي شخصية عميقة وكذلك لديهم اهتمامات وميول مشتركة، إلى جانب ذلك فإن العقرب ينجذب لشخصية الجدي الهادئة والمستقرة، في حين يحب الجدي شغف العقرب ومتعته بالحياة ويستلهم منها.

توافق برج العقرب مع الحوت: يعتبر الحوت هو توأم روح للعقرب وليس فقط صديق، يجد كل منهما اهتمام كبير في الجوانب الروحية ومتعة في الحديث عن الدين والفلسفة، وهناك اهتمامت أخرى حياتيه تحمع بينهما في عدة جوانب وتجعل صداقتهما متينة.

توافق برج العقرب مع السرطان: العقرب والسرطان من الأبراج المائية وهذا كفيل بجعل الصداقة بينهما منسجمة، كما أن العقرب يحب جداً طبيعة السرطان العاطفية والحساسة، ويعرف كيف يتعامل مع هذه الحساسية ولا يسبب له أي شعور سيء، في المقابل يقدر السرطان العقرب في هذا الجانب وكيف يحافظ على مشاعره، وتجمع بينهما الكثير من الهوايات كالرياضات المائية والسباحة وغيرها.

توافق برج العقرب مع العذراء: يعتبر العذراء صديق جيد للعقرب، فالعذراء مميز بواقعيته التي يحتاج إليها العقرب في كثيرٍ من الأوقات، وعندما يحتاجه العقرب سيجد لديه رأياً واقعياً وصائباً ولكنه لبق في إعطاء هذا الرأي، كما أن العقرب قادر على مساعدة العذارء على تخطى الخجل ليتجرأ ويقوم بفعل أمور يرغب بها.

توافق برج العقرب مع الميزان: مولود العقرب معجب ومسحور بشخصية الميزان، فالميزان شخصية جميلة وذكية وقوية وجريئة، ولكن هذه الجرأة يمكن أن تسبب بعض الإنزعاج للعقرب، بسبب تصريحات الميزان القوية وصراحته الزائدة.

توافق برج العقرب مع العقرب: يجد مواليد برج العقرب تقارب وتشابه كبير من حيث شغف الحياة مما يضفي سمة التفاهم فيما بينهما، ولكن الجانب السلبي لهذه الصداقة في التساوي أيضاً بحالة اليأس والسوداوية في الأوقات الصعبة. [1] [2]

صفات برج العقرب

برج العقرب هو برج هادئ ورصين.

شخصية رومانسية جداً وهو عندما يقع في الحب يكون مندفع في مشاعره ويثق بالحبيب ويفعل كل ما يمكنه من أجل إسعاد شريكه.

شخص حذر عموماً بأفكاره وتصرفاته.

يتسم بالوفاء والإخلاص.

رقيق وعاطفي ومحب ويراعي شعور الآخرين ويحرص على تجنب جرح مشاعرهم، وهذه الصفات تجعل علاقته طويلة وذات ثقة متبادلة.

يعرف ما يريد وقادر على القيام بما يحتاج للوصول إلى هدفه وتقيق مراده.

شخصية شجاعة ومجتهدة ولا يخاف من مواجهة الصعاب وتخطي العقبات.

مولود العقرب شخص مبدئي وملتزم بهذه المبادئ ولا يحيد عنها ولا يغير موقفه الذي يؤمن به مهما كلفه الأمر.

يعتبر العقرب شخص إيجابي وبناء ومفيد.

أفضل صديقات المرأة العقرب

المرأة السرطان: صديقة مميزة للمرأة العقرب فهما تتفهمان لمشاعر بعضهما البعض، وتتشاركان هذه المشاعر مع بعضهما وتسود العلاقة حالة من الثقة والأمان فيما بينهما.

المرأة العذراء: تجمع بينهما صداقة قوية ومتينجة وذلك بسبب الهدوء والانسجام الذي تتشابه به، كما أنهما تحترمان بعضهما وتضحي كل واحدة منهما من أجل الأخرى، كل هذا يجعل العلاقة مليئة بالحب والاحترام والتفاهم.

المرأة الجدي: تتسم العلقة والصداقة بصفات تجعلها عميقة، وهي القوة والدفء، كما أن العاطفة مهمة بالنسبة لكلتاهما.

المرأة الحوت: تتشكل العلاقة بينهما وتستمد قوتها من شغفهما بالحياة، كما أن الميول العاطفية والروحية تزيد من قوة هذه الصداقة.

يتوافق برج العقرب في الصداقة بشكل كبير مع السرطان والحوت والجدي والعذراء، كما تجمع بينه وبين مواليد نفس البرج علاقة مميزة وصديقة قوية.

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