الامارات | لماذا التقت شيرين بفضل شاكر في مخيم "عين الحلوة" ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فنانة مصرية لم تخرج بعد من أزماتها العائلية وطلاقها، وفنان لبناني لم يخرج أيضاً من محنته وأزماته الأكثر خطورة يلتقيان في مخيم للاجئين الفلسطينيين ربما تندلع فيه الإشتباكات ويُسمع صوت الرصاص في أية لحظة !

ما القصة إذاً ؟ وهل الوقت مناسب والمكان كذلك لصناعة "دويتو غنائي" ؟!

البداية كانت حين تقدمت الفنانة المصرية شيرين بطلب إلى الجهات الأمنية اللبنانية مطلع الشهر الحالي للسماح لها بزيارة مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني جنوب لبنان، وتباينت التكهنات وكثرت الإشاعات حول سبب الزيارة.

ليتبين لاحقاً أن الغرض من الزيارة هو الاجتماع مع الفنان فضل شاكر.

ولم تتمكن شيرين في البداية من الحصول على التصريح الأمني بسهولة، ونجحت محاولاتها أخيرًا، وفقًا لما أعلنته الشاعرة جمانة جمال بشكل غير مباشر، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" كلمة: "ظبطت"، وأرفقتها بعلامة النصر، وهو ما فسره البعض بإتمام اللقاء المرتقب بين النجمين.

وبحسب المعلومات شهد المخيم تسجيل أغنية مشتركة بين شيرين وفضل تحمل عنوان "حدوتة"، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي لحسام صعبي.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها شيرين وفضل داخل مخيم "عين الحلوة"، حيث سبق أن دخلت شيرين إلى المخيم في 2022 دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات اللبنانية، ما تسبب لها في أزمة كبيرة.

وخضعت شيرين حينها للتحقيق من قبل الجهات المختصة في لبنان، وأوضحت أنها لم تكن تعلم بضرورة حصولها على تصريح دخول إلى مخيم.

وتعاونت شيرين مع الفنان فضل شاكر سابقا في دويتو غنائي جمعهما منذ 21 عامًا، وهو "كل عام وأنت حبيبي"، وصدر عام 2004، وكان من كلمات عبد الله الهاشمي، وألحان مروان خوري.