الامارات | احتفالاً بعيد ميلاده سرق قطاراً سياحياً وتجول به في وسط المدينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

قام رجل خمسيني بسرقة قطار سياحي في مدينة كي ويست (فلوريدا) ، ونقل ركابا فيه قبل أن توقفه الشرطة حيث برر فعلته بأن اليوم هو عيد ميلاده وهو ما تأكدت منه الشرطة لاحقا.

ووفقًا لتقرير اعتقال حصلت عليه صحيفة WPLG المحلية، أُرسل ضباط إلى محطة قطارات كونش تور في 4 يوليو بناءً على بلاغ عن سرقة قطار. وأخبر الموظفون الشرطة أنهم كانوا يتتبعون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بالقطار، وأنه كان يتجول في منطقة وسط المدينة.

ووصلت الشرطة وعلمت أن رجلاً، عُرف لاحقًا بأنه جوناثان وينسلو، البالغ من العمر 57 عامًا، وصل إلى المحطة بسيارة كيا، كانت لا تزال تعمل وتُشغّل الموسيقى على الراديو عند وصول الضباط. وبحسب ما ورد، أخبر وينسلو أحد الموظفين أنه كان يعمل في المحطة، وأنه يريد القيام بجولة في أحد القطارات.

ثم زُعم أن وينسلو ركب أحد القطارات وقاده خارج العقار، مما ترك الموظف في حيرة من أمره، لكنه افترض أن وينسلو لديه إذن بركوب القطار. وقاد وينسلو القطار إلى منطقة وسط مدينة كي ويست، واصطحب معه "راكبين عشوائيين" قبل أن يترك العربة في الشارع، وفقًا للمصدر.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع وينسلو وقبضت عليه، ولاحظت أنه "كان يتحدث بسرعة وبدا متحمسًا". وادعى أنه ببساطة "استعار" القطار، وأنه كان يعمل سابقًا في الشركة. علاوة على ذلك، زُعم أن وينسلو قال إن "اليوم عيد ميلاده"، وهو ما أكدته الشرطة.

وأثناء تفتيشه في السجن، عثر أحد نواب الشرطة على أنبوب ميثامفيتامين في جيب الرجل، ووُجهت إليه تهم السطو وسرقة سيارة كبيرة وحيازة أدوات تعاطي المخدرات.