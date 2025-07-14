الامارات | توأمان إماراتيان يبدعان في التوعية.. و«الحرف» يستعرض جماليات «العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفل الأسبوع الأول من البرامج الصيفية لصندوق الوطن - الذي حمل شعار «أنا إماراتي وأفتخر» - بأكثر من 120 نشاطاً وفعالية تراثية ورياضية، إضافة إلى عروض مسرحية وورش العمل متعلقة بالتكنولوجيا وتقنية الذكاء الاصطناعي.

كما شهد عرض مسرحية «الحرف في مهمة رسمية»، إضافة إلى ورش الذكاء الاصطناعي التي قدمها التوأمان حمدان وسلطان، وعدد من جلسات الكتاب وقراءة والقصص.

ونظمت الفعاليات في 56 مقراً بالمدارس الحكومية والخاصة والمراكز الثقافية والشبابية على مستوى الدولة، ووصلت الطاقة الاستيعابية لمختلف المقار إلى طاقتها القصوى.

وقال المدير العام لصندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن «الإقبال الكبير من بناء وبنات الإمارات على البرامج الصيفية لصندوق الوطن يؤكد ثقة أولياء الأمور بهذه البرامج والقائمين عليها، ويلقي بالمسؤولية على الجميع لتقديم أنشطة معرفية وترفيهية ومجتمعية ووطنية ورياضية وفنية، تصل للفئات المشاركة في برامج هذا العام، والتي تركز على الهوية الوطنية والعربية»، مثمناً دور المعلمين والمشرفين وضيوف البرامج من الكتاب والمبدعين والفنانين، الذي يبذلون جهوداً مقدرة من أجل أن يحصل الطلبة على طيف ممتع ومفيد.

من جهتهما، قدم التوأمان حمدان وسلطان الشحي (12 سنة) عدداً من الورش التدريبية لتعزيز التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت ومكافحة التنمر الإلكتروني، والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، للمشاركين في البرامج، إذ تفاعل الطلبة مع ما قدمه التوأمان من أفكار وخطط لتحقيق الحماية الكاملة من المخاطر التي يمكن أن يواجهها الطلبة في التعامل مع الإنترنت، سواء من المواقع المختلفة أو عبر برامج التواصل الاجتماعي.

كما استعرض حمدان وسلطان لمحات من شغفهما بالإنترنت والذكاء الاصطناعي، وما نتج عنها من تأليف كتاب بعنوان «رحلة توأم في عصر الذكاء الاصطناعي»، إذ يمزجان خلاله بين الواقع التقني والخيال الإبداعي وهو كتاب موجه للأطفال واليافعين، يسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان اليومية.

ولفت التوأمان الأنظار كأحد أبرز المشاركين في البرامج الصيفية، فاختارا أن يركزا على موضوع التنمّر الإلكتروني، وسلطا الضوء على مواقف حقيقية يتعرّض فيها المتلقي للسخرية أو الإحراج عبر الشبكات، ومثّلا مع زملائهما حالات مواجهة فعالة.

كما استضافت البرامج الصيفية المسرحية التربوية والكوميدية «الحرف في مهمة نحوية»، من إخراج الفنان الإماراتي عبدالله صالح، والتي شهدت حضوراً كبيراً، وحظيت بتفاعل الطلبة وأولياء أمور.

وقال عبدالله صالح إن «المسرحية تأتي كمبادرة ثقافية وإبداعية، في إطار جهود (صندوق الوطن) لدعم اللغة العربية والتعليم بأساليب مبتكرة، تجمع بين الفن والمعرفة، إذ تهدف المسرحية إلى تبسيط قواعد اللغة العربية، وتعزيز حب الطلبة لها، من خلال سرد درامي تفاعلي يتناول مغامرة شائقة يقوم بها (الحرف) في رحلة لفهم مهمته داخل الجملة».