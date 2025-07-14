الامارات | «يوم مع رائد فضاء» في متحف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف متحف المستقبل في دبي عن باقة من الفعاليات والبرامج الثقافية والتعليمية الحصرية لموسم الصيف، ضمن مبادرة «التذكرة الصيفية» التي تتيح لحامليها دخولاً غير محدود إلى معارض وتجارب المتحف حتى 30 سبتمبر المقبل، إلى جانب المشاركة في جدول متنوع من الأنشطة الموجهة لكل أفراد المجتمع.

وتأتي المبادرة الصيفية في إطار التزام المتحف بدوره كمركز معرفي وثقافي، يربط الزوّار بأحدث ما توصّل إليه العقل البشري في مجالات الابتكار والتصميم والتكنولوجيا، مع تقديم تجارب غامرة ومباشرة، تهدف إلى إلهام الجيل المقبل من المفكرين والمبدعين.

وينظم متحف المستقبل فعالية «يوم مع رائد فضاء»، اليوم، وكذلك في 21 الجاري، ويلتقي خلالها الزوّار رائد الفضاء الإماراتي، محمد الملا، إلى جانب عدد من مهندسي البعثات والخبراء من مركز محمد بن راشد للفضاء، في جلسات حوارية حيّة تنظم بالتعاون مع «برنامج الإمارات للفضاء».

وتتيح الفعالية للمشاركين فرصة طرح الأسئلة، والتعرّف عن قرب إلى تجارب البعثات الفضائية من منظور علمي وإنساني.

ويطلق متحف المستقبل أيضاً فعالية «صورة من المستقبل»، وهي جولة تصوير فوتوغرافي بإشراف مرشدين خبراء من المتحف، ابتداءً من اليوم، وسيتعلم المشاركون في هذه الورشة الموجهة لجميع المستويات من محبي التصوير أسرار الإبداع في فن السرد البصري. وتتضمن الورشة جلسات صباحية في الأماكن الأكثر جاذبية للتصوير ضمن المتحف، حتى يتمكن المشاركون من تطبيق ما تعلموه بطريقة عملية.

وتُقام فعالية «العافية الذهنية» ابتداءً من 19 الجاري حتى 29 أغسطس المقبل في «الواحة»، وهو طابق مخصّص لتجارب غامرة متنوعة تُركّز على الاسترخاء وتجديد الطاقة والتوازن الذهني داخل المتحف، إذ تقود نخبة من مدربي اليوغا جلسات منتظمة تشمل تمارين يوغا وتأمل ستقام في عطلة نهاية كل أسبوع خلال فترة الصيف، وذلك في أجواء مصمّمة لتحفيز الحواس واستعادة الصفاء الذهني.

وكجزء من الفعاليات الحصرية، يتيح متحف المستقبل للزوار فرصة تشغيل إنارة واجهته الديناميكية المصممة بالخطوط العربية، ضمن تجربة تفاعلية تُخلّد اللحظات الخاصة باستخدام تكنولوجيا مستدامة.

وتُستكمل الفعالية بجولات «خلف الكواليس»، إذ يستكشف المشاركون الأنظمة التشغيلية والهندسية الذكية التي تدير هذا الصرح المعماري الفريد.

وسيعلن المتحف المزيد من الأنشطة الممتعة والتجارب الحصرية خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك قراءات شعرية وروائية، وتجربة قيادة أحدث سيارات «أودي» الذكية.

• 19 الجاري، تنطلق فعالية «العافية الذهنية» في «الواحة».