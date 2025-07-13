الامارات | خفقان القلب بعد تناول المشروبات المثلجة.. كيف يفسره الأطباء؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني البعض من خفقان القلب بعد تناول المشروبات المثلجة. فعلام يدل ذلك، وكيف يفسره المختصون؟

للإجابة عن هذا السؤال، أفاد المركز الطبى لجامعة هاكنساك الأميركية بأن الآلية الدقيقة لحدوث خفقان القلب بعد تناول المشروبات المثلجة لم تُفهم تماماً بعد، ولكن يُرجّح أنها مرتبطة بالعصب المبهم في الدماغ، وهو المسؤول عن تنظيم معدل ضربات القلب.

ويمكن للتغير المفاجئ في درجة الحرارة الناتج عن تناول مشروب مثلج أن يُحفّز هذا العصب ويؤدي إلى اضطرابات نظم القلب، لاسيما لدى الأشخاص المُعرّضين لذلك.

وللحيلولة دون حدوث نوبات خفقان القلب، ينبغي تجنب تناول المشروبات المثلجة؛ إذ ينبغي تناول مشروبات بدرجة حرارة الغرفة أو مُبرّدة قليلاً.

وعلى أي حال ينبغي إجراء فحص طبي في حال ظهور أعراض مثل الخفقان أو ضيق التنفس أو الدوار؛ إذ قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بالرجفان الأذيني، الذي يعد أكثر أشكال عدم انتظام ضربات القلب شيوعاً.