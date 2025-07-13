الامارات | إنقاذ راكب أمواج على بعد 14 كم من نقطة تزلجه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أنقذت فرق الطوارىء راكب أمواج يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد أن فشل في العودة إلى منزله إثر توجهه لركوب الأمواج على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز، حيث وجد لاحقا على جزيرة نائية تبعد 14 كيلومترًا عن الشاطئ.

وتم العثور على دارسي ديفهولت في جزيرة نورث سوليتاري، وهي محمية طبيعية صخرية غير مأهولة، صباح الخميس بعد بحث بري وبحري مكثف شاركت فيه عدة فرق إنقاذ وأفراد من المجتمع المحلي.

ووفقًا لشرطة نيو ساوث ويلز، غادر ديفهولت منزله في وولي حوالي الساعة 2:30 ظهر يوم الأربعاء، وعندما لم يعد، اتصلت عائلته بالسلطات، وبدأت عملية بحث واسعة النطاق.

ونشر والده، تيري ديفهولت، نداء استغاثة على فيسبوك في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، طالبًا المساعدة من مالكي القوارب المحليين، ومشغلي الطائرات بدون طيار، وأي شخص قادر على المساعدة في البحث، وكتب: "على حد علمنا، اصطحب دارسي لوح تزلج على الأمواج من نوع ماليبو كريمي اللون إلى ون تري في وولي، ومارس رياضة ركوب الأمواج وسط أمواج عاتية حوالي الساعة الرابعة مساءً. بالطبع، نخشى الأسوأ". وعُثر على دارسي صباح اليوم التالي في جزيرة نورث سوليتاري، الواقعة على بُعد حوالي 14 كيلومترًا شرق شاطئ وولي.

وفي بيان، قال متحدث باسم منطقة شمال نيو ساوث ويلز الصحية المحلية إن ديفهولت نُقل إلى مستشفى جرافتون بيس، وهو في حالة مستقرة تحت المراقبة.

وفي حديثه لصحيفة ديلي تلغراف، وصف تيري ديفهولت النتيجة بأنها "معجزة نادرة". قال إنه لم يتحدث مع ابنه بعمق بعد، لكنه كان "في غاية السعادة" لأنه عُثر عليه حيًا وبصحة جيدة. وقالت فرق الإنقاذ أنها بمثابة "حالة بين مليون" ، ولكنها لم توضح كيفية ابتعاد الشاب كل هذه المسافة.

وتشتهر هذه المنطقة الساحلية بجمالها الطبيعي وجاذبيتها الترفيهية، ولكنها تُشكل أيضًا مخاطر بسبب بُعدها وتيارات المحيط.