برج السرطان مزيج من العاطفة والخيال والمزاجية وشخصية تحمل التناقضات في الحب والحياة

ينتمي برج السرطان إلى مجموعة الأبراج المائية (برج العقرب وبرج الحوت)، ويحكمه كوكوب القمر، وهو البرج الرابع في ترتيب الأبراج الاثني عشر، ويحتفل مواليده بميلادهم في الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 22 يوليو، وله صفات عديدة تجعله من أكثر الأبراج تميُّزاً وحساسية على الإطلاق.

مواليد برج السرطان كباقي مواليد الأبراج المائية؛ فهم متقلّبو المزاج وطبعهم حاد، لكن مواليد هذا البرج يتميزون بتأثُّرهم بالقمر، الذي يمنحهم مزيداً من الرقة والمزاجية والشخصية المتقلّبة، والعاطفة المشتعلة، وهم أناسٌ عاطفيون، وحازمون، ومصممون، وحاسمون، ويبحثون حتى يكتشفوا الحقيقة.

في هذا المقال نرصد لكِ أهم صفات برج السرطان، إذا كنتِ تبحثين عن صفاته الخاصة به.

صفات برج السرطان

يتمتع مواليد برج السرطان بالشجاعة والقوة، وخيالهم واسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاصٌ عاطفيّون لدرجةٍ مفرطةٍ؛ بحيث يتمتعون بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام. وهم رومانسيون جدّاً، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى، وإرادتهم في الحياة صُلبة وقوية، ويحبون الألوان المضيئة، مثل اللون الأبيض والفضي، ومن الأشياء التي ينفر منها مواليد برج السرطان: خيانة الأمانة، ويمكن أن يكون غيوراً على مَن يحب. لذلك عليهم أن يتعلموا كيفية التكيُّف بسهولة مع السلوكيات المختلفة.

مواليد برج السرطان لديهم الكثير من الأصدقاء. وهو الصديق الأكثر ولاءً، والموظف المتفاني، وقد يكون أسوأ عدوّ، إذا أراد أن يكون. وفي الحب يمكن أن يبدو حذراً في البداية، وقد يقوم بإعداد سلسلة من الاختبارات لشريكه المحتمَل. وفي حال عدم نجاح الشريك في هذه الاختبارات، سيقوم باستبعاده. وبشكلٍ عام، يحاولون إبقاء شريكهم بعيداً عن حلقة ما يريدونه بالضبط؛ مما يجعل شريكهم يشعر بأنه يتعيّن عليه لعب دَور قارئ الأفكار. وإذا تَمكن برج السرطان وشريكه من تجاوُز هذه العقبة الأولى؛ فسيكون الاتصال والتواصل فيما بينهما جيداً ومفهوماً من قِبل الطرفين.

اكتشفي مفاتيح قلب رجل السرطان

صفات رجل برج السرطان

شخصية مليئة بالتناقضات، قد يضحك ويحزن ويصرخ ويبتسم في نفس الموقف.

صاحب خيال واسع جداً، ويسافر في أحلامه إلى أماكن بعيدة عن الواقع.

ذاكرته يقظة، ويدقّق في جميع التفاصيل. انتماؤه الأساسي لبيته وأسرته وزوجته، ومن ثَمّ للعالم الخارجي.

يخاف كثيراً على نفسه من الفشل والخيبات.

رجل السرطان في الحب قلبه بركان مشتعل من العواطف والأحاسيس المتدفقة.

يحب الشعر والأدب والروايات والقصص.

يعترف بالحب بكلّ جرأة وصراحة ومن دون خوف.

فنان بالفطرة، وصوته جهوري، يهوى الإلقاء والتمثيل والتقليد.

دائرة الأبراج الفلكية- مصدر الصورة من freepik

لا يتقبل النصائح التي يمليها عليه الآخرون.

لا يحب المشي عكس التيار، ولا يستجيب للآراء المعارضة.

رجل السرطان لسانه سليط جداً وانتقاداته لاذعة للآخرين، وقد تكون جارحةً أحياناً.

رجل برج السرطان مِعطاء، ويحبّ مساعدة الآخرين ودعمهم معنوياً. مزاجيته مؤذية بعض الأحيان.

رجل برج السرطان ينتمي إلى العائلة كثيراً، يحبّ الجلوس في البيت على أن يخرج إلى الأسواق والمتنزّهات.

رجل السرطان يتميّز بذكاء لغوي في حديثه مع الآخرين، وقدرة كبيرة على الإقناع، بكلماتٍ قليلةٍ.

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صفات امرأة برج السرطان

لا تفضّل عمل صداقات كثيرة، وإنّما علاقاتها محدودة.

أنثى السرطان هي أنثى بكلّ معنى الكلمة، تفيض سحراً ورِقّة.

شخصيتها جذابة جداً.

امرأة موهوبة، لديها قدرة على الابتكار والتميُّز.

لديها حب للتملُّك، وهي ليست طموحة، إلّا لأجل جمع الأموال.

لديها قدرة كبيرة على المثابرة في عملها.

لا تحب التبذير، وقد يظنها البعض امرأةً بخيلةً.

تحب البحر، والشاطئ والسباحة.

حنونة جداً، وتملك عاطفةً جياشة.

غيورة على زوجها وحبيبها.

قد تصبح شخصيّةً منطوية إذا حزنت أو تعرّضت لجرح في مشاعرها.

لديها حَدْس قوي في توقع الأشياء.

امرأة السرطان لديها نزعة حقد على الآخرين، ولا تغفر بسرعة.

امرأة السرطان تحب السيطرة على الآخرين، والتحكّم فيهم، وإملاء الأوامر عليهم.

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