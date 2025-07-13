الامارات | بصحبة كائنات الأعماق

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شكرا لقرائتكم خبر عن بصحبة كائنات الأعماق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيون ملأى بالدهشة والانبهار، حيث تطالع - عن قرب - الكائنات القادمة من أعماق البحار والمحيطات، وتتأمل في أسماك عملاقة وأنواع مختلفة تنتمي إلى تلك العوالم الزرقاء المجهولة، بين جنبات «سي ورولد أبوظبي» في جزيرة ياس، حيث ترتحل المدينة بزوارها - صغاراً وكباراً - بعيداً، وتُعرّفهم بالحياة البحرية، وما تضمه من روائع وغرائب في أجواء من المرح والاستكشاف، لتجمع هذه الزيارة بين المتعة والفائدة.
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