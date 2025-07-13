الامارات | باد باني يغني في مسقط رأسه.. وسط الآلاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توافد آلاف البورتوريكيين على العاصمة سان خوان، أول من أمس، ليواكبوا - في أجواء حماسية - انطلاق سلسلة حفلات موسيقية لنجم الريغيتون العالمي باد باني المولود في بورتوريكو.

واجتاح هؤلاء - مرتدين قمصاناً تحمل علم بورتوريكو أو ملفوفين به - المنطقة المحيطة بملعب «كوليسيو دي بورتوريكو»، قبل انطلاق حفل حمل عنوان «لا أريد أن أذهب من هنا»، وهو الأول من جولة محلية يحييها باد باني.

وخُصِّصَت لسكان بورتوريكو المجموعة الأولى من سلسلة الحفلات الموسيقية الـ30 التي تُركز على هوية الإقليم المرتبط بالولايات المتحدة، ولكن ليس لسكانه حق الاقتراع في الانتخابات الأميركية.

ويُشكّل الألبوم الذي يحمل العنوان نفسه، درساً تاريخياً عن الموسيقى والإيقاعات البورتوريكية، ويتناول ماضي الجزيرة التي كانت خاضعة للاستعمار وحاضرها. وكذلك يتطرق إلى ظاهرة التحديث العمراني التي تُعطي الأولوية لإقامة المنازل الفاخرة، والسياحة، على حساب البورتوريكيين متواضعي الحال.

وسعى باد باني (31 عاماً) إلى أن يُعبّـر من خلال أغنياته عن البورتوريكيين، وتصدّر ترتيب المبيعات بفضل أعماله التي شكّلت مزيجاً بين الريغيتون وموسيقى البوب الراقصة، فجذبت جمهوراً عالمياً كبيراً.