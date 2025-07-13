الامارات | 5 إصابات وعمليات سقوط خلال سباق للثيران في إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب خمسة أشخاص أمس، خلال سباق الثيران السادس ضمن مهرجان سان فيرمين لهذا العام في بامبلونا بإسبانيا.

وشهد المسار الضيق المتعرج البالغ طوله 800 متر والمؤدي إلى حلبة مصارعة الثيران، العديد من عمليات السقوط، كما أظهر البث على قناة «آر.تي.في.إي» الإسبانية.

ونقل أربعة من المصابين إلى المستشفى، بينما تلقى الرابع العلاج في مكان الحادث.

ويحاول العديد من المتسابقين الذكور في الغالب الركض أمام الثيران الستة أو إلى جانبها، وغالباً ما يحاولون لمس قرونها أو ظهورها أثناء ركضهم.

ويقام المهرجان في مدينة بامبلونا الشمالية في يوليو منذ أواخر القرن الـ16، على الرغم من احتجاجات نشطاء حقوق الحيوان في العقود الأخيرة.

يشار إلى أن العديد من الدول ألغت هذه السباقات خلال السنوات الماضية.