الامارات | مهرجان الحمامات ينطلق في تونس.. بتوقيع الأخوين بوشناق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مهرجان الحمامات الدولي في تونس بعرض فني بعنوان «رقوج - العرض» حمل توقيع الأخوين عبدالحميد بوشناق وحمزة بوشناق وسط حضور جماهيري كبير أول من أمس.

وعلى مدى أكثر من ساعتين قدم العرض المستوحى من المسلسل الشهير «رقوج» بجزئيه الأول والثاني تجربة فنية شاملة جمعت بين الغناء والموسيقى والتمثيل والرقص.

وقال مخرج العمل عبدالحميد بوشناق عقب العرض إنه سعيد وفخور بوقوفه على مسرح كبير ومهم مثل مسرح الحمامات، وإحياء حفل افتتاح مهرجان دولي يحتضن سنوياً ألمع نجوم الفن والغناء.

وأضاف: «العرض تحدٍّ مضاعف في مسيرتي الفنية تمثل في اختزال مسلسل درامي طويل فيه 36 حلقة بجزئيه وعرضه على الركح (المسرح) في مصافحة حية وتفاعلية ومباشرة مع الجماهير».

وكان للموسيقى دور ساحر في «رقوج» حتى أثناء الحوارات بين الشخصيات، ما أضاف تحدياً تقنياً وفنياً كبيراً.

من جانبه، أكد مؤلف موسيقى العرض، حمزة بوشناق، أن تجربة «رقوج - العرض» مهمة في مسيرته الفنية، واصفاً تجربة العزف الحي ضمن عرض مسرحي بأنها مغامرة فنية معقدة تتطلب دقة في التناسق بين العزف والأداء المسرحي.

وتفاعل الجمهور مع العرض بشكل ملحوظ تجاوز دور الحضور والتلقي ليتحول إلى شريك يصفق ويردد الأغاني.

وقالت رجاء الفرشيشي لـ«رويترز»: «كانت سهرة جميلة، فيها عمل كبير على مستوى الديكور والإضاءة والموسيقى»، لكنها تحفظت على مدة العرض التي اعتبرتها طويلة نسبياً.

أما وئام بوتيتي فوصفت العرض بأنه «ممتاز». وأثنت على المخرج عبدالحميد بوشناق ورؤيته الفنية المتجددة، وقالت: «حضرت كل عروضه السابقة وفي كل مرة أستمتع».

ويمتد مهرجان الحمامات الدولي حتى 13 أغسطس المقبل ببرنامج يشمل 36 عرضاً ضمن 33 سهرة.

عبدالحميد بوشناق:

. العرض تحدٍّ مضاعف في مسيرتي الفنية تمثل في اختزال مسلسل درامي طويل فيه 36 حلقة وتقديمه على المسرح.