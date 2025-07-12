توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الدلو يومي السبت والاحد في البيت رقم 12 بيت المتاعب فما عليك الا ان تلتقط المعلومات الصحيحة بعيدا عن الالتباسات والمشاكل انتبه ودقق اكثر في التفاصيل عليك ان تراقب كل ما يدور حولك من تطلعات مختلفة خلافات تناقضات ينتقل القمر الى برجك بين الاثنين والاربعاء في مثلث فلكي بين المشتري والشمس في السرطان ما يجعلك نجم من من نجوم الابراج ماشالله على حضورك وتميزك

عاطفياً: من الضروري ان تصارح الشريك بمشاعرك ولا تبقى غارقا في بحر من الاحلام في هذا الاسبوع المعاكس عائليا وعاطفيا مع وجود كوكب الزهرة مربع مع برجك من برج الجوزاء الى جانب اورانوس في مربع مع المريخ في العذراء هذه الطوالع الفلكية تسبب لك الازعاج والاحراج والتراجع في المعنويات للعازب, الاجواء العاطفية متقلبة لذلك لا تطلب المستحيل كن متعقلا فالظروف معقدة وصعبة