توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برجك تتالق بسحر وجاذبية مدعوما من الكواكب مجتمعة في كل الابراج الشمس والمشتري في السرطان الزهرة واورانوس كوكب الاساسي في الجوزاء المريخ في العذراء وزحل ونبتون في الحمل في حظوظ بتجنن بتاخذ العقل دواء حقيقي لك دعم تقدم ارتياح القمر وبلوتون في برجك في مثلث مع الزهرة في الجوزاء

عاطفياً: تعيش مع الشريك اجواء هادئة ورومانسية فتسمع منه الكلام الجميل والمعاملة اللطيفة مدعوما من كوكب الزهرة من الجوزاء الهوائي الصديق الذي يتحدث عن خبر سار وسعيد يتعلق بحياتك الشخصية للعازب اسبوع واعد بانشراح وبجو ايجابي لا سيما على صعيد الصداقات