القاهرة - الخليج 365
مهنيا: تحلم بالاستقرار وتجد راحتك مع الاحبة مع بداية هذا الاسبوع مع وجود القمر في الدلو يومي السبت والاحد في البيت الثاني بيت المال بيت القبض والدفع البيع والشراء ما يجعلك تفكر بجدية في الشؤون المالية ارث تعويض تحصيل اموال مؤجلة للتجار حوالات من الخارج من الاستيراد والتصدير شراء عقار بيع ممتلكات كل شخص حسب اختصاصاته وظروفه
عاطفياً: الخبر الجيد هو انه لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الجوزاء في موقع مناسب مع برجك يغمر حياتك العاطفية بالعذوبة والرومنسية فيكون الشريك دائما الى جانبك يمنحك الدعم المعنوي ويغذي روحك بالامل والثقة بالنفس ما يجعلك تعيش حبا وانفعالات وافراح سعيدة للعازب, قد تتلقى مفاجئة جيدة يحتفظ بها لك الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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