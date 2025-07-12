توقعات مولود برج "القوس" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الدلو يعني انفتاح على جديد تالق ظهرو مميز ايام مناسبة تاثيرات منعشة تحمل خطوة مصيرية ومفاجات سعيدة ووعودا ومواعيد رومنسية كما تبشرك بجديد وانفتاح على افاق واسعة وتوفر لك الحماسة والنشاط قد تتلقى عرضا هائلا فتكون النجم الكبير في هذه المرحلة فيلمع نجمك ويشع، تصادفك ظروف مميّزة تسلّط كل الاضواء على مهاراتك القيادية والادارية

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في معاكسة برجك من الجوزاء الى جانب اورانوس في مواجهة مع المريخ من العذراء طاقات فلكية متسرعة تحرك بعض المشاكل الشخصية والعاطفية ضدك فتكثر المشاحنات وتظهر الخلافات والاختلافات في الآراء والتوجهات حاول ان تشرح وجهة نظرك بهدوء ودبلوماسية للعازب ان العلاقة المتأرجحة مهددة بالتراجع ومن الضروري معالجة الأمر بواقعية وحكمة