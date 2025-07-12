القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الدلو الى جانب بلوتون المتراجع بالاضافة الى وجود عطارد المتراجع في مواجهة برجك من الاسد طوالع فلكية مزعجة تخفف من الحظوظ تجنب العناد وبادر الى تصحيح الاخطاء اذا اردت السلام يجب ان تتكيف مع المناخ الحار ان الامور لن تسير حسب رغباتك وقد تعيش حالة من الحيرة والتسرع والخوف حافظ على موضوعيتك
عاطفياً: تنطلق حياتك الاجتماعية نحو احتفالات فتطل على فترة عاطفية وعائلية اكثر وعدا مع وجود الزهرة في الجوزاء والكواكب مجتمعة في السرطان الذي يسلط الضؤ على اوضاعك الشخصية مع الاهل والاحبة والاولاد للعازب قد تحصل على جواب طالما سعيت اليه
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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