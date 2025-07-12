توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الدلو الهوائي الصديق في مثلث مع الزهرة كوكبك الاساسي في الجوزاء ايام دواء حقيقي لك تساعد تلاقي بتلاقي الحلول نوعية وقت جيدة انفراج افراح الحظ يدور بطريقة مناسبة لاعمالك تنعم باجواء ممتازة وتطل على فترة مثمرة الضوء اخضر يعطيك مجال للتفوق والقدرة على المتابعة ينتقل القمر الى الحوت بين الاثنين والاربعاء حاملا معه تسويات وخطوات جريئة

عاطفياً: وجود كوكب الحب في برج الجوزاء الصديق يزيد من سحرك وجاذبيتك تخطف الانظار والقلوب وتتصرف بليونة ونعومة ورومانسية كبيرة وتبرز في معظم الاحتفالات والدعوات الاجتماعية. الجوّ يحمل ودًّا وتقاربًا وكذلك مصالحة. للعازب تبدو منفتحا ومستعدا لتقبل الافكار والتجارب الجديدة انه اسبوع الحب والسعادة والانسجام