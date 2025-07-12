القاهرة - الخليج 365
مهنيا: البداية مع وجود القمر في الدلو يومي السبت والاحد فترة ولا اجمل رائعة من اجمل الاوقات تكون النجم في محيطك وتستقطب الجميع وتلفت الأنظار والعروض والتحالفات فتفرح لصفحة جديدة وتسوي كل المسائل العالقة كذلك سوف تحقق اكثر من نتيجة جيدة اذا انت جاهز وحاضر ينتقل القمر الى الحوت بين الاثنين والاربعاء ما يجعلك تعيش بعض التناقضات والمزاجية
عاطفياً: يسكن كوكب الزهرة في معاكسة المريخ في برجك ما يدعوك الى التروي وعدم المبالغة في تقييم حياتك العاطفية من غير المستبعد ان تعيش عزلة او تصاب بالحزن والاحباط وتضطر الى التراجع للعازب,تشعر انك تغرق في وحول امور شخصية وعائلية حاول ان تحتضن المتطلبات والواجبات وان تنتبه من مزاجيتك وحساسيتك المفرطة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.