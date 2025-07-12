توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الدلو الى جانب بلوتون المتراجع في مواجهة مع عطارد المتراجع في برجك ايام ثقيلة مليئة بالهموم والمزاجية ايام ضعيفة يحوم حولها شبح الرحيل او الحزن مع بعض الاحبة نوعية الوقت باهتة بطيئة فلا تطلب المستحيل اكتفي بالعمل الروتيني وتعامل مع الظروف بوعي ونضوج وانتبه الى صحتك وصحة الوالدين

عاطفياً: تبدأ الاسبوع مع فرح وسعادة ما يجعلك تقرّب وجهات النظر وتلتقي مع الشريك حول نقاط مشتركة جديدة. اسبوع مميز تحت تاثيرات الزهرة الذي يتنقل في برجك الى جانب عطارد الذي يحمل معه الاستقرار العاطفي فتتعزز معظم العلاقات وتتمكن من حل المشاكل العائلية للعازب, تبدو حياتك العاطفية مشوقة جدا وتحمل اليك مناسبات ترفيهية تنسيك الهموم وقد تتلقى عرضا للزواج