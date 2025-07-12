توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع القمر في الدلو الى جانب بلوتون لتنطلق بقوة وتكثف تحركاتك واتصالاتك ايام ايجابية الحظ معك الجو مريح افراح واحتفالات ينتقل القمر الى الحوت بين الاثنين والاربعاء يبتسم لك الحظ وتبدو مرتاحا الى الاجواء فترة غنية بالاحداث المتلاحقة التي تدفع بمصالحك الى الاعلى فترة تحمل لك الهناء والانفتاح والازدهار فتحقق بعض الطموحات وتجازف في مجالات جيدة

عاطفيّاً: اسبوع صعب جدا للعلاقات الجديدة والمتقلبة والتي على الارجح لن تدوم حتى نهاية الشهر ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من البيت رقم 12 من الجوزاء بيت العراقيل يجعل العواطف تتراجع او تبرد ويثير الغيرة والرغبات والهواجس للعازب, عليك تفادي المواجهات وعدم اللجوء الى توجيه الانتقادات او الملاحظات السلبيّة ولا تجازف باستقرار علاقتك