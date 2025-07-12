توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهنيا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الدلو الى جانب بلوتون في مثلث مع الزهرة واورانوس في برجك فتعيش اجمل مرحلة من الحظ المطلق تحمل اليك المفاجآت والايجابيات والحب واللقاءات الغنية والزواج والارتباط ايام مثمرة تعطيك كل ما تتمناه من نجاح وتقدم كما يهديك الفلك عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك لتنطلق الى الاعلى ايام مميزة ومناسبة لكل انواع الاتصالات

عاطفياً: حاول ان تستفيد من وجود الزهرة في برجك لتسوية اوضاعك العائلية وايجاد القواسم المشتركة مع الشريك انفتح على العروض العاطفية وكلمات الحب والحنان والاهتمام للعازب, يساعدك ويسهل لك كوكب الحب أجواء الفرح فتزهو بنفسك وتتوق إلى المشاركة بمناسبات ودعوات وأفراح