توقعات مولود برج "الثور" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهنيا: البداية مع وجود القمر في الدلو يومي السبت والاحد الى جانب بلوتون المتراجع في مواجهة مع عطارد المتراجع في الاسد طوالع تعرقل وتعاكس مخططاتك ما يزيد من نسبة التوتر والضغوط والمشاكل ما يعني ايام غير مريحة فلكيا مزعجة ثقيلة بالمسؤوليات العائلية المهنية الص لا تجازف في مجال مهني حتى لا تصطدم بحائط مسدود حاول ان تتغلب على الظروف بإتخاذ قرارات بناءة وهادئة

عاطفيا : يحيطك هذا الاسبوع بتاثيرات ايجابية تمنح علاقتك الانسجام والسلام سوف يكون الوقت مناسبا لحل الخلافات واعادة المياه الى مجاريها مع الشريك والاولاد كوكب الزهرة من الجوزاء من البيت الثاني بيت الدعم والثقة بالنفس يمنحك وقتا كافيا لتوطيد العلاقة مع الاهل والعائلة للعازب يهديك كوكب الحب فرصا عاطفية جيدة لتزهر الصداقات واللقاءات الاجتماعية والمناسبات الحلوة ما يجعلك تفكر جديا بخطوبة او زواج