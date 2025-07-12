توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 12 تموز إلى الجمعة 18 تموز 2025

مهينا: البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الدلو تاثيرات تحمسك وتنشط العلاقات العامة والخاصة تاثيرات ممتازة فتبدو لك الحياة سهلة ومرحة تسهل معظم تحركاتك وقد يفاجئك الحظ بخبر سار او انفراج او تطور غير منتظر ما يسمح لك بتسديد هدف مهم ينتقل القمر الى الحوت بين الاثنين والاربعاء ايام تحمل بعض الحيرة والتساؤلات ما يسبب لك التعب والمسؤوليات لذلك خفف من مزاجيتك

عاطفيّاً: تشعر بالرومنسية والحنين وتستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل مع وجود كوكب الحب في برج الجوزاء في البيت الثاني الذي يحمل لك الاستقرار والمشاعر الصادقة مع الشريك والاهل للعازب, لا يزال كوكب الحب يتنقل في برج الاسد الصديق ويدعمك بحيث تقع في الحب او تقرر فجاة ارتباطا لم يكن في الحسبان او ممكن ان تغيير رايك بعلاقة لم تعد مفيدة