الامارات | أطباء عيون يحذرون من مخاطر الرموش الاصطناعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية لطب العيون من أن الرموش الاصطناعية قد تؤذي العينين؛ إذ قد تتسبب بعض مكونات المادة اللاصقة في الإصابة بإكزيما تلامسية تحسسية على حافة الجفن، كما قد يحدث التهاب في حافة الجفن أو الملتحمة.

ويمكن أيضاً أن تسبب بقايا المادة اللاصقة الصلبة عند قاعدة الرموش مشاكل صحية مثل التهاب مزمن أو ردود فعل تحسسية على حافة الجفن. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدث إصابات في سطح العين مثل القرنية.

وأشارت الجمعية إلى أن العلاجات التجميلية الأخرى حول العينين قد تشكل مخاطر صحية أيضاً مثل وشم الآي لاينر؛ حيث تشير الدراسات إلى أن الغدد الدهنية في حافة الجفن قد تتأثر بالسلب نتيجة لوشم الآي لاينر، وهذه الغدد مسؤولة عن تكوين طبقة الدموع الشحمية، التي تحافظ على رطوبة العين. وإذا تعطلت هذه الطبقة، يُسبب ذلك جفاف العين.

وبشكل عام، ينبغي استشارة طبيب العيون في حال ملاحظة احمرار الجفن أو العين لأكثر من بضعة أيام، وكذلك في حالة الشعور بألم في العين أو ضعف في الرؤية بعد جلسة التجميل.