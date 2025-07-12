صبغات الشعر بلونين.. تدرّجات عصرية تضيف عمقاً وأناقة لإطلالتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 07:23 مساءً - لطالما كان الشعر مساحة حرّة للتعبير عن الذات، إلا أن صيحات صبغات الشعر بلونين حوّلت هذه المساحة إلى لوحة فنية نابضة بالحياة. بعيداً عن الصبغات الأحادية الكلاسيكية، تأتي الألوان الثنائية لمنح المرأة مظهراً فريداً، بلمسة متمرّدة أو ناعمة بحسب اختيارها. هذه التقنية لا تقتصر على الجاذبية فحسب، بل تسمح بابتكار لمسات شخصية جريئة، وتمنح خصلات الشعر بعداً بصرياً ساحراً يعكس شخصيّة المرأة التي تبحث عن التجدد، وتتمسّك بالتفرّد كعنوان أساسي لإطلالتها.

في الآتي" تستعرض لك "الخليج 365" صيحات صبغات الشعر بلونين من وحي النجمات على السجادة الحمراء، لتختاري ما يعكس شخصيتك. وتأكّدي أنّ جمالك يبدأ من التفاصيل الجريئة التي تكمّل سحر مظهرك.

الأشقر الثلجي مع الجذور الداكنة على غرار أنجلينا جولي

Embed from Getty Images

تجمع هذه الصبغة بين البرودة النقية للأشقر الثلجي ودفء الجذور البنية أو السوداء، ما يمنح الشعر تبايناً لونياً محكماً، يبرز تقاطيع الوجه ويضفي بعداً على التسريحات اليومية. يناسب هذا الخيار عاشقات الستايل الأوروبي المعاصر، ويُعتبر من أكثر الإطلالات رواجاً بين النجمات العالميات. هذا الأسلوب يليق بالبشرة الفاتحة، كما يبرز جمال العيون الفاتحة والعسلية.

الأشقر الذهبي مع البني على طريقة جيجي حديد

Embed from Getty Images

إذا كنت تبحثين عن تدرّج لوني يجمع بين الدفء، والنعومة، والتألق الطبيعي، فإن صبغة الشعر الأشقر الذهبي والبني تعدّ خياراً مثالياً. هذا المزيج الكلاسيكي-العصري يُبرز عمق اللون البني كقاعدة غنية، بينما تضيف خصلات الأشقر الذهبي لمسة من الإشراق تعكس الضوء بطريقة خلابة. سواء اخترت تطبيق الخصلات الذهبية بأسلوب البالياج الناعم أو اعتمدت الأومبريه التدريجي، فستحصلين على إطلالة طبيعية، أنثوية ومفعمة بالحيوية. يلائم هذا الثنائي صاحبات البشرة الحنطية والزيتونية على وجه الخصوص، كما يُبرز جمال العيون العسلية والخضراء، ويُعدّ خياراً عصرياً لمن ترغب بتغيير إطلالتها من دون مجازفة لونية كبيرة.

الأشقر البلاتيني مع الجذور الداكنة على غرار إلسا هوسك

Embed from Getty Images

صبغة الشعر باللونين الأشقر البلاتيني مع الجذور الداكنة، تترجم الأسلوب الهوليوودي الساحر الذي يجمع بين الفخامة والتمرّد. اللون البلاتيني، ببرودته النقيّة ولمعانه المعدني، يمنح الشعر وهجاً ضوئياً يخطف الأنظار، في حين تضيف الجذور البنية الداكنة عمقاً مدروساً يُبرز التدرّج بلمسة عفوية ومتمردة. هذا المزيج اللوني لا يكتفي بإضفاء لمسة جمالية متجدّدة على إطلالة المرأة، بل يعكس شخصية واثقة،و قويّة، وعاشقة للتفرّد. تناسب هذه الصبغة صاحبات البشرة الفاتحة إلى الحنطية، كما تبرز بشكل خاص لون العينين الزرقاوين أو الرماديين.

الأشقر مع الجذور الداكنة على غرار كيلي روولاند

Embed from Getty Images

صبغة الأشقر الرمادي مع الجذور الداكنة تمنح الشعر طابعاً معدنياً راقياً يفيض بالتميّز، حيث يبرز الأشقر الرمادي بلمسته المثلّجة على كامل خصل الشعر، في تناغم متقن مع الجذور الداكنة التي تضيف عمقاً مدروساً ولمسة طبيعية توحي بالحيوية. هذا المزيج يليق كثيراً بالبشرة السمراء والدافئة، إذ يعكس إشراقة جذّابة ويمنح الإطلالة إشعاعاً متجدّداً، لا سيما مع التسريحة القصيرة التي تكمّل هذا اللوك بتوازن مثالي بين القوة والأنوثة.

تدرّجات البني مع الكراميل على غرار أليسون توبي

Embed from Getty Images

في إطلالة هادئة وراقية، نرى تجسيداً مثالياً لصبغة الشعر بلونين متقاربين، حيث يلتقي البني الطبيعي مع لمسات من الكراميل المموّج بأسلوب ناعم يعكس الضوء وينبض بالأنوثة. هذه التدرّجات المتناغمة تضفي عمقاً غنياً على الشعر، وتبرز الخصل بحركة حيوية تنساب برقيّ مع كل تموّج. اللمسات الكراميلية الموزّعة بأسلوب "البالياج" ناعم تمنح الإطلالة طابعاً مشرقاً، من دون أن تخرق طبيعته الهادئة. إنها تقنية مثالية لمن تبحث عن تجدّد لوني أنيق وغير مبالغ فيه، يضيء ملامح الوجه ويُبرز جمال العيون والبشرة على حدّ سواء. يناسب جميع ألوان البشرة تقريباً، خصوصاً البشرة الحنطية والزيتونية، ويمنح الشعر إطلالة مشمسة ومليئة بالحيوية من دون الحاجة إلى صبغات جريئة أو صاخبة.

النحاسي مع الأحمر الخافت على طريقة ميريديث دوكسبري

Embed from Getty Images

صبغة النحاسي الدافئ وتدرّجات الأحمر الخافت، صيحة لونية مترفة تجمع بين الجاذبية الكلاسيكية والنفحات المعاصرة. يبرز النحاسي بتوهّجه الذهبي المحمّر، بينما تندمج خصلات خفيفة من الأحمر الترابي في الخلفية، لتضفي عمقاً وثراءً بصرياً يكشف عن لمسة فنية مدروسة. هذا اللون الثنائي يُعدّ خياراً مثالياً لصاحبات البشرة الفاتحة أو الحنطية، إذ يعكس دفء البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية، فيما يسلّط الضوء على ملامح الوجه، لا سيما العيون الزرقاء أو الرمادية.

البني الشوكولا مع خصل الكراميل على غرار أمل كلوني

Embed from Getty Images

تتألق صبغة الشعر التي تجمع بين البني الشوكولا الغني وخصل الكراميل اللامعة بأسلوب "اللولايت"، حيث يضفي هذا المزيج تدرّجات لونية طبيعية تنساب بانسجام من الجذور الداكنة إلى الأطراف الأكثر إشراقاً، ما يمنح الشعر بعداً جذاباً من دون تكلّف. هذا النوع من الصبغات يُعتبر الخيار المثالي للمرأة التي تبحث عن تجديد إطلالتها بأسلوب أنيق وهادئ يبرز ملامح الوجه ويعكس الدفء، لا سيما مع البشرة الحنطية أو الزيتونية، كما في إطلالة أمل كلوني حيث أضفت الخصل الذهبية لمسة مشمسة تنير كامل الطلّة.

سيهمك التعرف إلى الفرق بين اللولايت والهايلايت للشعر

طرق اختيار لونين لصبغة الشعر حسب لون البشرة

اختيار صبغة الشعر بلونين، يتطلّب تنسيقاً بين تدرجات اللون ولمسة البشرة الطبيعية. فلكلّ بشرة طابعها الفريد، ولكلّ لون شعر تأثيره على الإشراقة العامة للوجه. من هنا، تصبح معرفة كيفية اختيار لونين متناسقين مع لون البشرة خطوة أساسية لإطلالة تفيض بالتوازن والجمال. إليك أبرز النصائح:

للبشرة الفاتحة: اختاري الألوان الباردة مثل الأشقر الرمادي، والوردي، والأزرق.

للبشرة الحنطية: جربي الكستنائي، والأحمر، والأشقر الداكن.

للبشرة السمراء: تألقي بالألوان الدافئة كالذهبي، والنحاسي، والبرونزي.

سواء كنت تعتمدين الأومبريه أو البالياج أو التلوين الكلاسيكي، تأكّدي من أن الانتقال بين اللونين سلس ومتناغم.

العناية بالشعر المصبوغ بلونين