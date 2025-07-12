الامارات | ترامب بملابس السوبرمان .. ما سر الصورة التي نشرها البيت الأبيض؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر البيت الأبيض، الجمعة، على حسابه الرسمي في "إكس" صورة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هيئة البطل الخارق "سوبرمان".

محمد يوسف

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