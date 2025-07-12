الامارات | «أجزل» تصاميم من تراث الإمارات في المناسبات الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتصميمات مستوحاة من تراث الإمارات وثقافتها المحلية الغنية بالمفردات الفريدة، تميزت منتجات «استوديو أجزل للتصميم»، والتي تم اختيار بعضها ليكون جزءاً من مناسبات مهمة، من أبرزها تصميم جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لرواد الإبداع، والتي تم منحها لنخبة من مبدعي التصميم في الإمارات والمنطقة. وتميز التصميم بأنه يعكس ثقافة دولة الإمارات، حيث تجسد الأيقونات على هيئة الريشة، روح التراث المعماري المستلهم من منطقة الشندغة في إمارة دبي، وتم تزيينها باللؤلؤ، في إشارة إلى دوره التاريخي في دعم عجلة الاقتصاد المحلي. وترمز الأحجار الكريمة ذات اللون الأرجواني إلى الإبداع، بينما تتوسط التصميم كلمة الإبداع المحفورة بأسلوب عصري تجريدي، لتجسد جوهر الفكرة.

أما الأشكال الدائرية، فتمثّل المجتمع الإبداعي ورواده الذين يسهمون في دعم النهضة الإبداعية المتصاعدة التي تشهدها الإمارة. وصمم «أجزل» هدايا كبار الشخصيات ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، وهي عبارة عن تصميم من الفضة المطلية بالذهب واللؤلؤ الطبيعي، يدمج بين البر والبحر، كما يدمج عنصرين من طبيعة دولة الإمارات: اللؤلؤ وأوراق شجر الغاف.

الكرم في العطاء

وأوضح سعيد سيف الكتبي، أحد مؤسسي «أجزل»، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع الاستوديو بدأ تقريباً منذ خمس سنوات مع المصممة ماجدة العوضي، ويتميز بتصميم هدايا للمؤسسات والأفراد، ويضم تحت مظلته مشاريع بعضها تأسس منذ نحو 10 سنوات، لافتاً إلى أن المنتجات التي يقدمها «أجزل» تتميز بأنها تحمل هوية إماراتية، سواء من حيث الخامات التي تُصنع منها، مثل الجلود والفخار وأخشاب الأشجار التي تنمو في الدولة، مثل الغاف وسعف النخيل، أو من حيث التصميمات المستلهمة من تراث الإمارات، مع إضافة لمسات عصرية عليها تناسب العصر، كما نحرص على أن يتم تصنيع المنتجات داخل الإمارات.

وعن اسم «أجزل»، أشار الكتبي إلى أنه مرتبط بالكرم والعطاء في اللغة العربية، حيث يُقال «أجزل العطاء»، للدلالة على شدة الكرم، وهو ما يجعل الاسم مناسباً للمشروع الذي يتخذ شعار «الكرم في العطاء»، ويقدم منتجات مخصصة للهدايا في المناسبات الرسمية، وكذلك الشخصية، موضحاً أن «أجزل» يضم تحت مظلته أربعة مشاريع هي «بلوكس» للمجوهرات، و«جود» للتصميم، و«لاكجيرين ديزاين» المعنية بمنتجات الأخشاب والأكريليك والجلود، و«202» المتخصصة في المطبوعات.

منافسة وتعاون

وفي إجابته عن المنافسة في السوق المحلية، قال: «أعتقد أننا ننافس أنفسنا لنقدم دائماً جديداً، ونرفع مستوى التميز في ما نقدمه من منتجات وتصميمات. أما المشاريع الأخرى في السوق، فنتعامل مع أصحابها باعتبارهم زملاء وأصدقاء، وكثيراً ما يكون هناك تعاون بيننا»، لافتاً إلى أن مقر المشروع في «حي دبي للتصميم»، وتتسع دائرة عملائه لتشمل عملاء من داخل الدولة ومن دول خليجية وأوروبية، لكن 70% منه من الدوائر الحكومية والأفراد من داخل الدولة. وبالنسبة للتصميمات التي تقدمها الشركة تنقسم إلى تصميمات حصرية، تقدم بالطلب للعميل، وفقاً للمواصفات التي يحتاجها، والقسم الثاني تصميمات عامة تُقدّمها الشركة في مناسبات مختلفة، مثل اليوم الوطني لدولة الإمارات، وشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، وغيرها من المناسبات الوطنية والاجتماعية والرسمية التي تمثل فترات رواج للطلب على منتجات الشركة، وكذلك ما بين سبتمبر ومايو من كل عام.

واستعرض الكتبي أبرز التصميمات التي تقدمها «أجزل»، منها مبخرة مستوحاة من الخوص، وتصميمات مستوحاة من الحرف اليدوية مثل السدو، ومن القلاع والمباني التاريخية القديمة في الدولة، بهدف التعريف بها ولفت الأنظار إلى ما تتمتع به من جماليات، وتقدم بأسلوب عصري وحديث يعكس تطور الدولة وفي الوقت نفسه تمسكها بأصالتها.