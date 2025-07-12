الامارات | رواد دراما وإخراج وإنتاج يلتقون في «كلاكيت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) فعالية تحت عنوان «كلاكيت»، شهدت تجمعاً فنياً لافتاً وحضور نخبة من المخرجين والممثلين، وكتّاب السيناريو والمنتجين، إلى جانب عدد من مؤسسات الإنتاج الدرامي والمهتمين بقطاع السينما.

وشكّلت الفعالية حلقة وصل عملية بين الكتّاب والمنتجين، إذ أتاحت لهم مساحة لعرض المشروعات ومناقشتها.

وأكد المدير العام لمدينة الشارقة للإعلام (شمس)، راشد عبدالله العوبد، أهمية ربط الإبداع بالفرص الإنتاجية الواقعية التي تمكّنها من التحوّل من مجرد فكرة على الورق إلى مشروع قابل للتنفيذ.