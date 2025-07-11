الامارات | قطار يسحب شاب في محطة قطارات هامبورج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي شاب حتفه متأثرا بجراحه بعد أن سحبه قطار في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورج الألمانية.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن الحادث وقع ليلا عندما ركل الشاب /26 عاما/ القطار أثناء اقترابه من المحطة، ما أدى إلى فقدانه توازنه، وعلق في الفجوة بين القطار والرصيف.

وكان شقيق الشاب حاضرا أيضا وشاهد الحادث، وأصيب بصدمة ونُقل إلى المستشفى، بحسب بيانات الشرطة. وقامت قوات الطوارئ بإخلاء القطار والرصيف، وقدمت استشارات طارئة لـ 13 شخصا من المارة.

واستبعدت الشرطة فرضية تسبب طرف ثالث في الحادث بعد مراجعة تسجيلات فيديو.