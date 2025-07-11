الامارات | تحذير: المبالغة في تشغيل المُكيّف في الصيف تُسبب هذه الأمراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبالغ كثيرون في استخدام المكيفات سواء في البيت أو في السيارة أو حتى في أماكن العمل. فتصبح الغرفة أو البيت أشبه بثلاجة؛ متجاهلين الأضرار الصحية الخطيرة وراء ذلك، خصوصاً حين يصبح الفارق كبيراً بين درجة الحرارة في الداخل والخارج.

وهذا ما تؤكده الدكتورة يلينا أليكسينتسيفا أخصائية الطب العام وطب الأطفال، مشيرة أن الإفراط بتبريد الهواء داخل السكن في الطقس الحار يشكل خطورة على الصحة.

ووفقا لها، يمكن بل ويجب خفض درجة حرارة الهواء داخل السكن باستخدام مكيف الهواء، ولكن يُنصح بعدم تبريده بشكل مفرط حتى لا يؤثر سلبا على الصحة.



وتقول يلينا أليكسينتسيفا "في الطقس الحار والخانق، ينبغي تقليل تدفّق الهواء الساخن وأشعة الشمس إلى داخل الشقة. وتستطيع مكيفات الهواء الحديثة، عند استخدامها بصورة صحيحة، خفض درجة الحرارة بسرعة، لكن من المهم عدم تحويل الغرفة إلى ما يشبه الثلاجة. يجب التعامل مع الحرارة بحكمة، لأن التبريد المفرط للهواء قد يؤدي إلى تشنجات وعائية، وصداع، ونزلات برد، خاصة إذا كان فرق درجات الحرارة بين الخارج والغرفة كبيرا جدا".

وتشير الطبيبة إلى أنه لا ينبغي خفض درجة حرارة الغرفة إلى أقل من 18 درجة مئوية، لأن البقاء تحت تيار هواء بارد لفترة طويلة قد يؤدي إلى تبريد مفرط للعضلات والمفاصل، مما قد يسبب الألم والالتهاب.

كما تؤكد حسب وكالة "نوفوستي" على أهمية تنظيف مكيفات الهواء بانتظام، لأن مسببات الحساسية والميكروبات المسببة للأمراض قد تتراكم داخلها.

ووفقا لها، لا تقتصر مقاومة حرارة الغرفة على استخدام مكيفات الهواء فقط، بل يمكن أيضا الاستعانة بستائر سميكة على النوافذ، ومراوح، وتهوية الشقة خلال الساعات الباردة من النهار. كما يمكن تقليل دخول أشعة الشمس من خلال تغطية النوافذ بستائر معدنية عاكسة أو أغشية عاكسة للحرارة.