أفضل طرق ترطيب البشرة في الصيف... دليلك الكامل خلال أيام الحر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 10:27 صباحاً - الصيف ليس فقط موسماً للشمس والبحر والإجازات، بل هو أيضاً اختبار حقيقي لقدرة بشرتك على الصمود أمام التغيرات المناخية القاسية، مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة التعرق، والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تفقد البشرة توازنها الطبيعي، وتصبح أكثر عرضة للجفاف، والاحمرار، والبهتان. ربما لاحظت أن كريم الترطيب الذي تستخدمينه شتاءً لا يعود فعالاً كما كان، أو أن بشرتك تفرز المزيد من الزيوت رغم شعورك بالجفاف، وهذا ليس تناقضاً، بل إشارة إلى أن بشرتك تطالبك بعناية خاصة تناسب صيفك المشرق.

ترطيب البشرة في الصيف ليس مجرد خطوة تجميلية، بل هو ضرورة للحفاظ على صحتها ومرونتها وتأخير علامات التقدم في السن، ومع كثرة النصائح والمنتجات المتوفرة، قد تحتارين في اختيار الأنسب لكِ، لذلك في هذا الموضوع المفصل، سنكشف لكِ عن أفضل الطرق لترطيب البشرة في الصيف، مع نصائح عملية وطبيعية تناسب جميع أنواع البشرة، دون أن تثقلها أو تسبب انسداد المسام.

أفضل طرق ترطيب البشرة في الصيف

هناك طريق عدة لترطيب البشرة في الصيف

اختيار مرطب خفيف بتركيبة مائية (Water-Based)

استخدمي مرطباً خفيفاً يحتوي على مكونات مرطبة؛ مثل: حمض الهيالورونيك، أو الغليسرين لترطيب البشرة.

ابتعدي عن الكريمات الثقيلة والدهنية التي قد تسبب انسداد المسام.

اختاري تركيبة "جل" للبشرة الدهنية أو المختلطة، و"لوشن" للبشرة الجافة.

استخدام السيروم قبل المرطب

السيروم الذي يحتوي على فيتامين C أو حمض الهيالورونيك يعزز امتصاص الترطيب ويحافظ عليه.

يمنح البشرة إشراقة صحية ويحميها من الأكسدة الناتجة عن أشعة الشمس.

الترطيب الداخلي بشرب الماء

الترطيب لا يأتي فقط من الخارج، بل يبدأ من الداخل.

احرصي على شرب 8-10 أكواب من الماء يومياً، ويمكنك إضافة شرائح الليمون أو النعناع لتعزيز الفائدة.

تطبيق قناع الترطيب مرتين أسبوعياً

اختاري ماسكات للبشرة غنية بالألوفيرا، الخيار، أو ماء الورد.

يمكنك تحضير ماسكات منزلية بسيطة من الزبادي والعسل لترطيب فوري ومنع التحسس.

رش الوجه برذاذ ماء الورد أو مياه حرارية

استخدميها خلال النهار لتجديد ترطيب البشرة وتنشيطها.

مثالية للحقيبة اليومية، خاصة إذا كنتِ تقضين وقتاً طويلاً خارج المنزل.

استخدام واقي شمس مرطب

اختاري واقي الشمس الذي يحتوي على مكونات مرطبة ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية.

يعزز من توازن البشرة ويمنع الجفاف الناتج عن الشمس.

الابتعاد عن الغسولات القاسية

تجنبي الغسولات التي تحتوي على كحول أو مواد مقشرة يومياً.

استخدمي غسولاً لطيفاً لا يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية.

الترطيب الليلي أساسي

أثناء النوم، تتجدد خلايا البشرة وتستفيد أكثر من الترطيب.

استخدمي كريماً ليلياً غنياً بالمغذيات ومناسباً لنوع بشرتك.

تناول الأطعمة المرطبة

أكثري من تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسب عالية من الماء؛ مثل: البطيخ، الخيار، والفراولة.

هذه الأطعمة تساعدكِ على الحفاظ على نضارة البشرة من الداخل.

تجنّب المكياج الثقيل

في الصيف، المكياج الثقيل قد يرهق بشرتك ويمنعها من التنفس.

اختاري مستحضرات خفيفة تحتوي على مكونات ترطيب.

مكونات طبيعية فعالة للترطيب صيفاً

الألوفيرا: تهدئ البشرة وترطبها بعمق.

تهدئ البشرة وترطبها بعمق. زيت الجوجوبا: مشابه للزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، ويعمل على توازن الترطيب.

مشابه للزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة، ويعمل على توازن الترطيب. الخيار: يحتوي على نسبة ماء عالية ويبرد البشرة.

يحتوي على نسبة ماء عالية ويبرد البشرة. العسل: مرطّب طبيعي ومضاد للبكتيريا.

نصائح ذهبية

طبقي المرطب على بشرة رطبة قليلاً بعد الغسيل لتثبيت الترطيب. ضعي المرطب خلال 3 دقائق من الاستحمام قبل أن تفقد بشرتكِ الرطوبة. لا تهملي ترطيب الرقبة واليدين، فهي تتعرض للعوامل الخارجية مثل الوجه تماماً.

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أفضل كريمات ترطيب من ماركات عالمية

إليكِ قائمة بأفضل كريمات الترطيب من ماركات عالمية فاخرة، وكل منها يتميز بتركيبة تناسب الصيف بفضل قوامه الخفيف وفعاليته في ترطيب البشرة دون أن يثقلها:

كريم الترطيب Hydra Life Fresh Sorbet Crème من ديور Dior

كريم الترطيب Hydra Life Fresh Sorbet Crème من ديور Dior

النوع: مرطب بتركيبة جل كريمية

المميزات:

يحتوي على مستخلصات نباتية مثل الملوخية والكركديه.

يمنح ترطيباً يدوم حتى 24 ساعة.

يبرد البشرة ويمنحها إشراقة نضرة.

مثالي للبشرة العادية والمختلطة في الصيف.

كريم الترطيب Studio Moisture Cream من ماك Mac

كريم الترطيب Studio Moisture Cream من ماك Mac

النوع: كريم مرطب غني

المميزات:

يرطب البشرة فوراً ويتركها ناعمة ومتوهجة.

يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مغذية.

مناسب للبشرة الجافة أو لمَن يقضين وقتاً طويلاً في بيئة مكيفة.

يمكن استخدامه كأساس للمكياج (Primer).

كريم الترطيب Crema Nera Extrema Light Reviving Cream من جورجيو أرماني Giorgio Armani

كريم الترطيب Crema Nera Extrema Light Reviving Cream من جورجيو أرماني Giorgio Armani

النوع: كريم فاخر بتركيبة خفيفة

المميزات:

يحتوي على مستخلصات نباتية بحرية فاخرة مثل "Reviscentalis".

يعمل على تنشيط البشرة ومكافحة الإجهاد والتعب.

ينعش البشرة ويمنحها ملمساً ناعماً وحريرياً.

مناسب للبشرة الناضجة أو لمَن تبحث عن ترطيب فاخر مع عناية مضادة للشيخوخة.

نصائح عند استخدام هذه الكريمات في الصيف