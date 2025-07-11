تسريحات صيفية لا غنى عنها تقيكِ من التعرق.. اعتمديها على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 يوليو 2025 10:27 صباحاً - إن ترك الشعر منسدلاً بالكامل خلال الأجواء الحارة، يشكل تحدياً كبيراً للنساء، حيث تتعرض خصلات الشعر للتعرق والرطوبة، ما يُفسد جمالها وانسيابها وحيويتها. لكن يمكنك تفادي إفساد تسريحة شعرك في فصل الصيف، والحفاظ على تألق خصلاتك رغم حر الصيف من خلال تسريحات شعر عالية تمنحك إطلالة صيفية أنيقة تدوم طوال النهار. إذ تلهمك النجمات مجموعة تسريحات شعر صيفية لا غنى عنها تقيك من التعرق خلال حر الصيف، ننرصد لك باقةً منها في التالي، فلا تترددي في اعتمادها.

تسريحة الكعكة العالية بأسلوب جنيفر لوبيز

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تعدّ تسريحة الكعكة العالية من أكثر التسريحات التي تحميك من التعرق، خصوصاً في الأيام الحارة والرطبة. اختاريها بأسلوب جنيفر لوبيز، التي تعتمدها غالباً بشكل مشدود عند مقدمة الرأس، ما يمنح ملامح وجهك تحديداً واضحاً ومظهراً أنيقاً ومفعماً بالحيوية. كما يمكنك ترك بعض الخصل المنسدلة من الأمام لإضفاء لمسة ناعمة وأنثوية.

يمكنك أيضاً أن تزيني إطلالاتك في صيف 2025 بأجمل تسريحات الشعر المبلل من وحي النجمات

تسريحة الضفيرة الواحدة بأسلوب ذيل الحصان العالي على طريقة زيندايا

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تُعدّ تسريحة الضفيرة الواحدة بأسلوب ذيل الحصان العالي خياراً عملياً ومثالياً خلال الصيف، فهي تجمع بين الأناقة والراحة. استوحيها من زيندايا التي تظهر بها أحياناً في الإطلالات اليومية والمناسبات. احرصي على رفع ذيل الحصان إلى أعلى الرأس للحصول على تأثير مشدود ومنعش، ومرّري القليل من الجل لتثبيت الشعر على الضفيرة ومنحه لمعة صيفية محببة. كما يمكنك تزيينه بأكسسوار شعر على شكل فيونكا لإطلالة شبابية عصرية.

تسريحة ذيل الحصان العالي المالس من وحي باربرا بالفن

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تسريحة ذيل الحصان هي واحدة من أكثر التسريحات الشعر العصرية والعملية التي تقي من التعرق. باربرا بالفن، على سبيل المثال، تعتمد تسريحة ذيل الحصان العالي المالس التي تمنح إطلالتها لمسة شبابية وعصرية. اختاري الغرة المشدودة بالكامل إن كنت تفضلين ستايلاً ناعماً، أو اعتمدي الغرة القصيرة المنسدلة لإطلالة أكثر جرأة.

تسريحة الشعر البوب المبلل بأسلوب إيزا غونزاليس

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إذا كنتِ من صاحبات الشعر القصير، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الـWet Look التي تمنحك مظهراً صيفياً منعشاً، تماماً كما تفعل إيزا غونزاليس. كل ما عليك فعله هو تمشيط شعرك إلى الخلف باستخدام الجل أو السيروم اللامع، لتثبيته ومنحه لمسة رطبة تدوم طويلاً من دون أن تتسبب بالتعرق، مع اعتماد الفرق الجانبي للغرة.

تسريحة الشعر نصف نصف المرفوع على أليساندرا أمبروزيو

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لإطلالة عملية وأنثوية، جرّبي تسريحة النصف رفعة بأسلوب أليساندرا أمبروزيو، حيث تُرفع الطبقة العليا من الشعر إلى ذيل حصان، بينما تُترك الخصلات السفلية منسدلة. هذه التسريحة تحافظ على برودة الرأس وتُظهر جمال ملامحك بلمسة عفوية تناسب إطلالات النهار وسهرات الصيف على حد سواء.

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تسريحة الفقاعات (Bubble Ponytail) بأسلوب سلمى حايك

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تمنحك هذه التسريحة شكلاً مرحاً وعملياً، وتعدّ من الصيحات الرائجة هذا الصيف. سلمى حايك واحدة من النجمات اللواتي اعتمدتها في إطلالة رياضية شبابية. قومي بربط الشعر إلى ذيل حصان، ثم وزّعي الربطات المطاطية على كامل الطول لتشكلي فقاعات جذابة. هذه التسريحة لا تحميك من التعرق فحسب، بل تضيف حجماً إلى الشعر بأسلوب عصري.

تسريحة الشينيون الشبابية على طريقة بيلا حديد

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إذا كنتِ من صاحبات المتوسط الطول، فلا داعي لفرده في الحر. بدلاً من ذلك، استوحي من بيلا حديد تسريحة الكيرلي الشينيون الشبابية بالفرق النصفي المشدودة من الأمام، ما يمنع الشعر من الالتصاق بالوجه والرقبة. تسريحة مثالية للأيام الحارة ولمناسبات الصيف الخارجية.

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المزدوج بأسلوب إيل فانينغ

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض المزدوج تمنحك لمسة أنثوية مريحة في الوقت نفسه. إيل فانينغ تعتمدها مع لمسة عفوية تجعلها مثالية للصيف. يمكنك تنفيذها بأسلوب فوضوي بسيط، أو تزيينها بأكسسوارات ناعمة مثل الشرائط أو الورود الصغيرة.

تسريحة الكعكة المنخفضة المبللة بأسلوب كايلي جينر

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لإطلالة شبابية عصرية ومصقولة في آن، اختاري تسريحة الكعكة المنخفضة المبللة بأسلوب كايلي جينر. هذه التسريحة لا تبعد الشعر فقط عن الوجه والرقبة، بل تمنحك مظهراً عصرياً يناسب الأجواء الصيفية والمهرجانات والسهرات وحفلات الزفاف.

كيف تختارين تسريحة الشعر المثالية في الصيف؟

لكي تحصلي على تسريحة صيفية جذابة تحميكِ من التعرق وتدوم طوال النهار، من المهم أن تراعي بعض النقاط الأساسية. فصاحبات الشعر الكيرلي أو المموج مثلاً، يُفضّلن أن يعتمدن تسريحات تحافظ على شكل الخصل الطبيعي وتمنعه من الانتفاش، مثل الرفعات العفوية أو الضفائر الناعمة. أما الشعر الناعم فيناسبه ذيل الحصان المشدود والكعكات المصقولة.

ولا تنسي أيضاً أن لشكل الوجه دوراً في إبراز جمال التسريحة. فإذا كنتِ من صاحبات الوجه الدائري، جربي التسريحات العالية مثل الكعكة أو ذيل الحصان المرفوع، التي تمنح الوجه طولاً. وللوجه البيضاوي، كل التسريحات تقريباً تليق بك، لكن التسريحات النصفيّة تضيف توازناً مثالياً. أما إن كنتِ تتمتعين بوجه مستطيل، فالتسريحات المنسدلة جزئياً أو الكعكة المنخفضة ستكون خيارك الأمثل.

وأخيراً، أضيفي لمسة شخصية إلى تسريحتك من خلال أكسسوارات الشعر الصيفية مثل الدبابيس اللامعة أو الربطات القماشية أو التربان، لتجعلي إطلالتك أكثر تميزاً وأناقة، من دون أن تتأثري بحرّ الصيف أو رطوبته.