الامارات | رحيل عادل الترتير صاحب «صندوق العجب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الثقافة الفلسطينية إن الفنان، عادل الترتير، أحد رواد مسرح الدمى والحكواتي الشعبي صاحب «صندوق العجب» توفي، أمس، عن عمر ناهز 77 عاماً.

ونعت الوزارة الترتير في بيان قائلة إن «المسرح الفلسطيني خسر قامة وطنية وإبداعية كبيرة، إذ سيظل إرثه الإبداعي حياً في وجدان الأجيال، وإن رسالته ستبقى منارة لكل المسرحيين والفنانين وحماة التراث».

ووصفته بأنه «كان من المؤسسين الأوائل للحركة المسرحية الشعبية الفلسطينية»، مشيرة إلى أنه أسس في سبعينات القرن الماضي فرقة «صندوق العجب» التي جابت المدن والقرى والمخيمات «حاملة رسالة الفن الشعبي والوعي الجمعي».

وُلد الترتير في قرية رافات، بين القدس ورام الله، وقدّم العديد من الأعمال المسرحية، كما شارك في تأسيس عدد من الفرق المسرحية.

وأثار رحيل الترتير حالة من الحزن لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين لنشاطه، كما نعته مؤسسات ثقافية وفنية.

وقال مسرح الحرية في مدينة جنين إن الراحل «صنع جيلاً كاملاً من المتفرجين والمبدعين، الذين آمنوا بأن المسرح وطن آخر لا يُحتل».

وأضاف في بيان: «مع هذا الرحيل، نفتقد أحد أجمل رواة الحكاية الفلسطينية، وأكثرهم إخلاصاً للمسرح الشعبي، للفلاحين وللمقهورين وللأمل».

وقال مركز خليل السكاكيني الثقافي في رام الله، إن الترتير «كرّس حياته مؤمناً بالثقافة والمسرح كبوصلة للتحرر وعنواناً للأمل»، مؤكداً أن «المسرح بالنسبة للترتير كان مشروع حياة، وأُفقاً للحرية، ومستقبلاً يليق بأطفال فلسطين».