الامارات | نصف نهائي «جوائز إيمي الدولية 2025» في ضيافة «استوديوهات دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «استوديوهات دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، استضافتها الجولة نصف النهائية من تحكيم مسابقة «جوائز إيمي الدولية 2025»، التي تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، بحضور لجنة تحكيم مرموقة تضم نخبة من المحكّمين الإقليميين، الذين شاركوا في جلسة حصرية مغلقة لتقييم المشاركات في إحدى الفئات الأساسية ضمن جوائز الأكاديمية، ويأتي ذلك في سياق التزام المؤسسة بدعم المحتوى العالمي، وتوطيد أواصر التعاون بين المواهب الإقليمية، وتعزيز حضورهم في المشهد الإعلامي العالمي.

وجاءت استضافة «استوديوهات دبي» هذه الجولة في إطار شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، بهدف تعزيز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين الطرفين في جميع المجالات الإعلامية والترفيهية والتلفزيونية، إلى جانب إبراز إمكانات وقدرات دبي المتفردة، بما يعزز ريادتها وحضورها على الخريطة الدولية كمركزٍ للتواصل والتبادل الثقافي، وإنتاج وصناعة المحتوى، ومركز عالمي للاقتصاد الإبداعي.

وعبّر مدير عام «استوديوهات دبي»، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، عن اعتزاز المؤسسة و«استوديوهات دبي» باستضافة الجولة نصف النهائية من تحكيم جوائز الإيمي الدولية في دبي، وقال: «يحتفي هذا الحدث المرموق بأفضل ما تقدمه صناعة التلفزيون عالمياً، كما يسهم في تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي بين روّاد القطاع»، وأضاف: «من خلال جمع نخبة من المحكّمين المتميزين، وعرض محتوى من مختلف أنحاء العالم، نُجدّد التزامنا بالتميّز والابتكار في مشهد الإعلام والمحتوى، ونتطلّع إلى الإسهام في هذه المسيرة العريقة، ودعم تقدير المواهب الاستثنائية على الساحة الدولية».

وبصفتها شريكاً رسمياً لجوائز الإيمي الدولية، تواصل «استوديوهات دبي» دعم المحتوى والمواهب المحلية، إلى جانب بناء علاقات عالمية، وذلك في إطار التزاماتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لإنتاج المحتوى الأصلي، والتبادل الإبداعي، وسرد القصص العالمي.

استوديوهات دبي

تُعد «استوديوهات دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، واحدة من أبرز استوديوهات إنتاج المحتوى في دبي، حيث تركز على بناء شراكات استراتيجية مع منتجين إقليميين ودوليين، وتتخصص الاستوديوهات في تطوير محتوى أصيل ومتنوع، يشمل المسلسلات والأفلام والوثائقيات، بهدف تقديم قصص مؤثرة تلامس اهتمامات الجمهور العالمي، ومن خلال التزامها إنتاجاً عالي الجودة والسرد الإبداعي المبتكر، تضيف «استوديوهات دبي» قيمة كبيرة للجمهور وأصحاب المصلحة على حد سواء، ما يرسّخ مكانتها كلاعب رئيس في مشهد الإعلام والترفيه على الصعيدين الإقليمي والدولي.