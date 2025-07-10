الامارات | أوّل حقيبة «بيركين» من «إيرميس» تُباع بـ 10 ملايين دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت أول حقيبة «بيركين» من «إيرميس» صُمّمت خصيصا لجين بيركين عام 1984، لقاء 8,582 ملايين يورو (10 ملايين دولار) بما يشمل الرسوم، ضمن مزاد أقيم الخميس في باريس، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وكانت هذه الحقيبة الجلدية السوداء الكبيرة التي شكّلت باكورة حقائب «بيركين» التي باتت من الأشهر والأغلى في العالم، القطعة الرئيسية في مزاد حمل عنوان «فاشن آيكنز-أيقونات الموضة».

تتميز"الحقيبة النموذجية التاريخية المصنوعة يدويا" التي بيعت أمس الخميس، والمنقوش عليها الأحرف الأولى من اسم جين بيركين، بميزات كثيرة بينها حجمها، وحلقاتها المعدنية المغلقة، وحزام كتفها غير القابل للفصل.

كانت أيقونة الموضة جين بيركين تعطي الأولوية للجانب العملي من كل غرض. وخلال رحلة جوية من باريس إلى لندن، كانت المغنية والممثلة الإنكليزية التي توفيت عام 2023، تشتكي لراكب بجانبها من أنها لا تجد حقيبة تناسب احتياجاتها كأم شابة.

كان هذا الراكب جان لوي دوما، مدير دار«إيرميس» آنذاك. وهكذا، صُممت حقيبة يد كبيرة بمساحة مخصصة لزجاجات الأطفال عام 1984، وأُطلق عليها اسم«بيركين».

بعد أربعين عاما، أصبحت هذه الحقيبة الجلدية المنتج الأيقوني لصانع المنتجات الجلدية. تُنتَج بكميات قليلة جدا، مما يضفي عليها طابع الحصرية، وتُباع بأسعار متفاوتة من بضعة آلاف الدولارات لأبسط الموديلات إلى مئات الآلاف لأفخمها.

وبالإضافة إلى حقيبة«بيركين»، طرحت«سوذبيز» في المزاد قطعا بارزة من عروض أزياء لمصممين مثل كريستيان ديور، وجون غاليانو، وتييري موغلر، وألكسندر ماكوين.