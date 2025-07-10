مكياج اليوم الثالث من أسبوع الموضة في باريس.. أناقة مترفة ولمسات فنية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 10:21 صباحاً - ترسم عروض أسبوع الموضة في باريس لموسم خريف وشتاء 2025-2026؛ مشهدية الموضة والجمال بإتقان واحترافية، لتطلق اتجاهات جمالية تجمع بين الفخامة والتفرد، بحيث تكون إطلالات المرأة الجمالية خلال الأجواء الباردة مترفة وغاية في الأناقة والأنوثة، بلمسات متفردة تميز المرأة العصرية أينما وُجدت، سواء في الأيام العادية أو في المناسبات الخاصة والسهرات. وفي اليوم الثالث لأسبوع الموضة في باريس، تُرجمت الأنوثة والجمال على وجوه العارضات؛ لتتحول إلى لوحة فنية مرسومة بعناية لتبرز الملامح بطريقة آخاذة لا تشوبها شائبة.

ومن "الخليج 365" التي تواكب عروض أسبوع الموضة في باريس بكل تفاصيلها، نرصد لك مجموعة من أبرز صيحات المكياج التي أُطلقت في أسبوع الهوت كوتور في باريس بيومه الثالث.

مكياج عيون بنقشة المربعات باللون الأسود من روبرت وون

من عرض روبرت وون Robert Wun -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض روبرت وون، بدا واضحاً أن الجرأة في المكياج يمكن أن تتخذ منحًى فنياً غير مألوف، حيث برزت على وجوه العارضات رسمات عيون مبتكرة على شكل مربعات باللون الأسود، امتدت بخطوط هندسية دقيقة فوق الجفن الثابت لتغلف العين بإطار دراماتيكي، أشبه بلوحة تجريدية تعكس رؤية المصمم لعصر يزدهر فيه التعبير الفردي ويتجاوز القواعد التقليدية. تم تنعيم باقي تفاصيل الوجه بلمسات خفيفة من البلاش النيود والبشرة المخملية الموحدة والشفاه الوردي اللؤلؤية الخافتة، ليظل التركيز منصباً على العينين كرسالة بصرية قوية.

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مكياج ناعم باللون الباستيل البنفسجي من زهير مراد

من عرض زهير مراد Zuhair Murad -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



أما في عرض زهير مراد؛ فكان المكياج ترجمة حرفية للأنوثة الحالمة، حيث اختار خبراء التجميل المعتمدون في الدار ظلالاً بنفسجية بتدرجات الباستيل الخفيفة لتزيين العيون، وُزعت بأسلوب متناغم على الجفون مع لمسة لماعة خفيفة جداً عند الزوايا الداخلية للعين لتعزيز الإشراقة. الرموش تم إبرازها بطبقات عدة واضحة من الماسكرا، فيما حافظت الحواجب على شكلها الطبيعي المنسق. أما الشفاه؛ فتم تزيينها بلون زهري بكثافة غير متساوية لمنافسة نعومة الإطلالة ورقيها. هذا اللوك يلائم تماماً العروس العصرية أو أي امرأة تبحث عن لوك راقٍ لمناسبة مسائية في الشتاء.

مكياج سموكي حاد باللونين الأسود والرمادي مع أحمر الشفاه الأحمر اللامع من فيكتور آند رولف

من عرض فيكتور آند رولف Viktor&Rolf -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



اختار فيكتور آند رولف العودة إلى الكلاسيكيات ولكن بروح حادة ومعاصرة؛ فقدم "مكياج سموكي" كثيفاً يلف العينين باللونين الأسود والرمادي مع لمسة فضية لامعة على الجفن الثابي، ممتداً إلى خارج الزاوية الخارجية للعين ليمنحها تأثيراً درامياً آسراً. الرموش جاءت مشبعة بالماسكرا لإبراز النظرة القوية، وتكاملت هذه النظرة الجريئة مع شفاه حمراء كريمية بطابع لامع يعكس الضوء بأسلوب جريء واحتفالي. مزيج الألوان هذا يعكس روح المرأة القوية الواثقة بنفسها التي لا تخشى من لفت الأنظار.

مكياج عيون فضي خفيف مع الشفاه الوردية الخافتة من إيلي صعب

من عرض إيلي صعب Elie Saab- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عرض إيلي صعب، تجلت الرقة المطلقة في المكياج الذي اعتمد على الظلال الفضية الفاتحة بأسلوب ناعم وشفاف يلمع بخفة عند حركة الجفون، ليمنح العينين عمقاً هادئاً ولمسة فخامة هادئة تتماهى مع أناقة الفساتين الراقية. الشفاه تزينت بلون وردي خافت يوحي بالرقي والبساطة في آنٍ، فيما جاءت البشرة نضرة بإشراقة داخلية تعتمد على تقنيات الإضاءة الطبيعية من دون أي مبالغة. هذا المكياج يُعد خياراً مثالياً للمرأة الراقية في المناسبات الشتوية التي تتطلب لمسة أنيقة من دون تكلف.

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مكياج ترابي ناعم بأسلوب دخاني من فرانك سوربييه

من عرض فرانك سوربييه Franck Sorbier -الصورة من Launchmetrics/Spotlight © Franck Sorbier



في عرض فرانك سوربييه، طغى الطابع الترابي الهادئ على إطلالات العارضات، حيث أُعيد ابتكار أسلوب السموكي الكلاسيكي بلمسة خفيفة ومتجانسة، تعتمد تدرجات البني الدافئة بتقنية الدمج الناعم فوق الجفون. جاءت العيون محددة بدخانٍ خفيف يحيط بها من كل الجهات؛ ما منح النظرة عمقاً آسراً من دون أن تبدو حادة أو مثقلة. ولمزيد من التوازن، اختيرت ألوان الشفاه النيود المائلة إلى الوردي الخافت، مع بشرة موحدة مخملية بنغمات اللون الوردي وإضاءة ناعمة على عظام الخدين. هذا المكياج يلائم المرأة التي تبحث عن لوك أنيق وهادئ يعكس ثقتها وجاذبيتها بأسلوب طبيعي متقن.

خاتمة اليوم الثالث: تنوع يليق بالمرأة العصرية

من خلال العروض الجمالية التي شهدها اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور في باريس، يتضح أن مكياج خريف وشتاء 2025-2026 يسير بخطى واثقة نحو التنوع والتعبير الفردي، من خلال مزج الجرأة بالفن، والنعومة بالفخامة. سواء كنت تميلين إلى اللمسات الفنية غير التقليدية أو تفضلين المكياج الهادئ الذي يبرز أنوثتك بأسلوب راقٍ، فإن هذه الصيحات تمنحك خيارات لا حصر لها لتعكسي شخصيتك وتواكبي الموضة بلمسة متفردة تليق بك.