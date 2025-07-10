صيحات شعر مبتكرة في اليوم الثالث من عروض الهوت كوتور 2025-2026

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 يوليو 2025 10:21 صباحاً - مع كل موسم جديد، تعيد دور الأزياء العالمية رسم ملامح الأناقة من خلال صيحات تسريحات الشعر، التي تعبّر عن روح الوقت ونبض الموضة. وفي اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026، خطفت تسريحات الشعر الأنظار بتفاصيلها المبتكرة، لتتحوّل من مجرّد عنصر جمالي إلى لغة فنية تعبّر عن هوية كل دار أزياء، من القصّات الهندسية الحادّة إلى التسريحات المشدودة ذات البنية النحتية، مروراً بالغرة التي ظهرت بأساليب جريئة وفوضوية أو ريترو أنيقة، هذا الموسم يدعو إلى الجرأة، بعيداً عن القوالب الكلاسيكية.

في هذا السياق، تأخذك "الخليج 365" في جولة إلى عروض اليوم الثالث من أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2025-2026، لتكشف لك صيحات الشعر التي احتلّت الصدارة لهذا الموسم.

الغرة الشفافة المنسدلة بطولها الطبيعي من فيكتور أند رولف

من عرض فيكتور أند رولف Viktor&Rolf- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

الغرّة كانت من أكثر الصيحات حضوراً في عروض اليوم الثالث لأسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025-2026، وقد برزت بأشكال متعددة ولافتة، لا سيما في عرض دار فيكتور أند رولف Viktor&Rolf، حيث تميّزت الغرّة بخصلات رفيعة متفرقة، منسدلة كستائر ناعمة تغطّي جزءاً من الجبين والعينين، في تناقض جميل مع تسريحة الشعر المالسة والمنسدلة بطولها الطبيعي، تتناسب هذه التسريحة مع صاحبات الشعر الطويل والملامح الحادّة، خاصة عند تنسيقها مع مكياج نيود طبيعي.

الغرة الجانبية الريترو المنسدلة على الجنب من زهير مراد

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في عرض دار زهير مراد Zuhair Murad ضمن أسبوع الهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2025-2026، برزت بقوّة تسريحة الغرة الجانبية الناعمة، بأسلوب انسيابي مصقول، أعاد تعريف الأنوثة الكلاسيكية بأسلوب عصري راقٍ. تمّ تصفيف الشعر بلمسة ملساء أنيقة، مع فرقة جانبية ناعمة تبنّت موجة خفيفة انزلقت برقة على الجبين، لتُضفي على الملامح تناغماً لافتاً بين البساطة والترف، الغرة الجانبية الناعمة تعدّ صيحة راقية، للمرأة الباحثة عن أسلوب جمالي متقن دون تعقيد.

تسريحة الشعر المرفوعة الفوضوية من إيلي صعب

من عرض إيلي صعب Elie Saab- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في ثالث أيام أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026، اختارت دار إيلي صعب Elie Saab أن تهمس بأنوثة ناعمة عبر تسريحة شعر تتقن لغة التفاصيل الهادئة، فبرزت تسريحة الشعر المرفوعة بأسلوب فوضوي ناعم، تتخلّلها غرة نصفية طويلة تنسدل بخفّة على الجانبين، في مظهر رومانسيّ يفيض بالرقيّ والأنوثة الحالمة، الخصلات المنسدلة من الأمام على شكل غرة نصفية طويلة جاءت بتصفيف بسيط، وكأنها تتحرك مع كل خطوة، ما عزّز من نعومة الإطلالة، تناسب هذه التسريحة حفلات المساء، والمناسبات الرسمية، وحتى الإطلالات اليومية الراقية، بفضل قدرتها على الجمع بين الأناقة المطلقة والطابع الطبيعي.

تسريحة الشعر المبلّلة المسحوبة إلى الخلف من يويما ناكازاتو

من عرض يويما ناكازاتو Yuima Nakazato- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

خلال عروض أسبوع الهوت كوتور في باريس لخريف وشتاء 2025-2026، لفتت دار يويما ناكازاتو Yuima Nakazato، الأنظار بتسريحات شعر تخرج عن المألوف، حيث عادت تسريحة الشعر المبلّلة المسحوبة إلى الخلف بقوة هذا الموسم، بأسلوب شديد النعومة، مع لمعان رطب أقرب إلى التأثير المعدني، هذه التسريحة تبرز ملامح الوجه، وتكشف تفاصيل المكياج الفني الذي ترافق مع العرض، لا سيما الحواجب المزيّنة بالفضّي كامتداد للبعد البصري.

صيحة الشينيون البف العالي من سوربييه

من عرض فرانك سوربييه Franck Sorbier- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026، خطفت عارضة دار فرانك سوربييه Franck Sorbier الأنظار بتسريحة الشينيون البف العالي، التي تحاكي الملوك في فخامتها، لتُعلن عن عودة التسريحات المسرحية ولكن برؤية مبتكرة وعصرية، أتت التسريحة مصففة إلى الأعلى بأسلوب شينيون هندسي محكم، مع خصل متشابكة في قمة الرأس بأسلوب ملتفّ يشبه التاج، مع حجم بارز يعكس بصمة "البف العالي" الأنيقة، وتمّ تزيينها بلمسة حالمة من أكسسوارات الأزهار البيضاء التي تم تنسيقها بدقّة حول قاعدة الشينيون، ما أضفى تبايناً بين الحدّة الهندسية للتسريحة ورقّة الزهور الأنثوية.

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تسريحة البيكسي القصيرة يويما ناكازاتو

من عرض يويما ناكازاتو Yuima Nakazato- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في ثالث أيام أسبوع الهوت كوتور في باريس لموسم خريف وشتاء 2025-2026، خرجت دار يويما ناكازاتو Yuima Nakazato عن الإطلالات النمطية، وقدّمت مقاربة مختلفة تماماً لأنوثة الموسم البارد، حيث تألّقت العارضات بتسريحة البيكسي القصيرة بأسلوب متمرّد، وفنّي في آنٍ واحد، جاءت تسريحة الشعر بقصّة "البيكسي كات" Pixie cut قصيرة جداً، بملمس مبلل ومشدود نحو الأمام، لتُبرز ملامح الوجه بجرأة ناعمة، تعكس هذه رغبة في إعادة تعريف القوة الأنثوية من خلال البساطة الحادة، وهي مثالية لصاحبات الذوق الجريء والوجوه ذات الزوايا الواضحة.

صيحة الشعر الكيرلي من فرانك سوربييه

من عرض فرانك سوربييه Franck Sorbier- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

في اليوم الثالث من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2025-2026، برزت تسريحات الشعر الكيرلي الطويل في عرض دار فرانك سوربييه Franck Sorbier كأحد أبرز صيحات الشعر. بتموّجاتها الذهبية الكثيفة، أعادت هذه التسريحة إحياء أنوثة كلاسيكية ترتكز على الانطلاق، واللمسة الرومانسية الحالمة، ما ميّز هذه التسريحة هو حضورها القوي، حيث انسدلت خصل الشعر على الأكتاف والظهر بتموّجات واسعة ومنتظمة.