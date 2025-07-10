الامارات | محمد صلاح في تركيا: اشترى فيلا بنصف مليار وتعشّى سمك بـ 1500 دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، اهتمام الإعلام التركي خلال الأيام الماضية بعد أن اشترى فيلا فاخرة في بودروم التركية مقابل نصف مليار جنيه مصري (10 ملايين دولار أميركي) وذلك بعدما قضى إجازته في المدينة الساحلية خلال فترة العطلة الصيفية.

وكشفت وسائل إعلام تركية منها صحيفة "صباح" وموقع شبكة "سي إن إن" بنسخته التركية أن هداف ليفربول، والذي جدد عقده مع الفريق حتى 2027، وقع في حب المدينة الساحلية واشترى فيلا فاخرة بقيمة 400 مليون ليرة تركية (10 ملايين دولار أميركي) والتي تعادل 496 مليون جنيه مصري.

وتتميز فيلا صلاح الجديدة بإطلالة على البحر ولها شاطئ خاص كما تضم مرافق فاخرة مثل حمام تركي وساونا ومنتجع صحي بالإضافة إلى نادِ رياضي وقاعة سينما ومكتبة.

وتصدر صلاح عناوين الصحف التركية التي سلطت الضوء على قيمة فاتورة وجبة تناولها في أحد مطاعم المأكولات البحرية الفاخرة حيث كشفت صحيفة "تركيا اليوم" أن صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا والذي يتقاضى راتبًا أسبوعيًا يقارب 480 ألف جنيه إسترليني، اختار تناول العشاء في أحد مطاعم المأكولات البحرية في منطقة "غوموشلوك" ووصلت فاتورة العشاء إلى ما يقارب 1500 دولار (حوالي 60 ألف ليرة تركية). وعند خروجه من المطعم، فوجىء صلاح بمجموعة من الصحافيين بانتظاره، ليقول لهم بهدوء: "أنا هنا فقط لقضاء عطلة، من فضلكم"، قبل أن يسرع ليغادر المكان.



