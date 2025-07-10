الامارات | تاجر مخدرات في دبلن يبيع المخدرات أثناء محاكمته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُلقي القبض على تاجر مخدرات مُدان من دبلن وهو يُزوّد ​​متهمًا آخر بالقنب وأقراص مخدرة خلال جلسة النطق بالحكم، وفقًا لما استمعت إليه إحدى القاضيات.

وأقرّ توني رو (30 عامًا)، من محكمة موتفيو، بريورزوود، دبلن 17، بالذنب في محكمة دبلن الجزئية يوم الأربعاء بحيازة مخدرات بغرض البيع أو التوزيع في 15 أبريل 2024. واستمعت القاضية تريزا كيلي إلى أن رو، الذي لديه 124 إدانة جنائية سابقة، كان حاضرًا في محكمة الدائرة بمبنى محاكم العدل الجنائية في دبلن. وكان قد نقل المخدرات، وسلّم أقراص ألبرازولام بقيمة 160 يورو، وبعض القنب، إلى رجل آخر كان محتجزًا لدى مصلحة السجون في قاعة المحكمة نفسها.

واستمعت المحكمة إلى أن جرائمه السابقة شملت 29 إدانة بالاتجار بالمخدرات والسرقة. وأشارت القاضية كيلي إلى أنه كان يقضي عقوبة بالفعل، ولن يُفرج عنه حتى أكتوبر من العام المقبل.

وقال موقعbreaking news “ " أنه حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الشروع في السرقة في اليوم الذي كان يُتاجر فيه أمام المحكمة.

وحكم عليه القاضي كيلي بالسجن ثلاثة أشهر مُتزامنة، مُجنّبًا إياه قضاء فترة سجن إضافية.