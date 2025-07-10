الامارات | موهوباً ومبتكراً في مخيم «مؤسسة حمدان بن راشد» الصيفي130

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فعاليات المخيم الصيفي 2025 للطلبة الموهوبين، تحت شعار «مهارات الغد»، في متحف الشندغة، بمشاركة 130 من الطلبة الموهوبين والمبتكرين من مختلف إمارات الدولة ويستمر لمدة أسبوعين.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حميد محمد القطامي، إن المخيم الصيفي للطلبة الموهوبين يشكل محطة رئيسة في جهودنا، لتوفير فرص تعليمية ومعرفية للطلبة في فترة الإجازة الصيفية، في إطار دعم المؤسسة للجهود الوطنية لبناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية.

وأضاف أن شعار هذا العام «مهارات الغد»، يعكس التزام المؤسسة بتوفير بيئات تعليمية متقدمة تتيح للطلبة تطوير معارفهم ومهاراتهم، وتغرس فيهم روح الريادة والمسؤولية المجتمعية، ويسهم هذا البرنامج في إعداد كفاءات وطنية واعدة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للإسهام في بناء المستقبل بثقة وكفاءة.

وأكدت مديرة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع للمؤسسة، الدكتورة مريم الغاوي، أن مخيم «مهارات الغد» يهدف إلى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدرات رواد الابتكار، عبر ورش تدريبية متخصصة.

وأضافت أن طلبة برامج الموهبة يخضعون لمقياس «حمدان للموهبة»، الذي يُعدّ أداة وطنية معتمدة لاكتشاف الموهوبين، حيث تم تطبيقه على أكثر من 40 ألف طالب من المدارس الحكومية والخاصة، ويُعدّ الأول من نوعه على مستوى الدولة.

. «مهارات الغد» يهدف إلى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.