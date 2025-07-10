الامارات | «الفن من أجل الخير» تدعم رحلة تعافي المرضى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، توقيع مذكرة تفاهم بين «دبي للثقافة» و«دبي الصحية»، بهدف توطيد علاقات التواصل والشراكة الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما، وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام الطرفين بإثراء الحراك الثقافي بدبي وتعزيز منظومتها الصحية، ورفع الذائقة الفنية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجية جودة الحياة في الإمارة، ودفع عجلة الإبداع فيها، وتحقيق رؤاها وتطلعاتها المستقبلية.

وقّع مذكرة التفاهم مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، والمدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر شريف.

وتنص مذكرة التفاهم على تفعيل مبادرة «الفن من أجل الخير - محور الصحة» الهادفة إلى دمج الفنون في منظومة «دبي الصحية»، بما يسهم في إثراء البيئات الداعمة لرحلة التعافي، من خلال أساليب مبتكرة تركز على صحة الإنسان.

وتعكس المذكرة حرص «دبي للثقافة» و«دبي الصحية» على تطبيق مبادئ حكومة دبي المتعلقة بتفعيل التواصل بين الجهات والمؤسسات المحلية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب المختلفة، بما يدعم تحقيق رؤى الإمارة وطموحاتها، إلى جانب تكامل جهودهما الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة، من خلال وضع آليات مشتركة لرصد وتقييم أثر المبادرات الفنية على رفاه المرضى، والاستفادة منها في إطلاق مشروعات مستقبلية.

بناء الإنسان

وأكدت هالة بدري أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها لتكون الوجهة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والترفيه، بفضل الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما آمن بأهمية بناء الإنسان وتحسين جودة حياته، وضرورة تمكينه والاستثمار في قدراته وطاقاته، والاستفادة منها في بناء اقتصاد تنافسي، لافتة إلى أن تفعيل مبادرة «الفن من أجل الخير - محور الصحة»، سيسهم في توطيد الروابط بين الثقافة والصحة.

وقالت: «أبدت دبي اهتماماً لافتاً بالفن على اختلاف أنواعه، وتسعى الإمارة عبر استراتيجياتها إلى الاستفادة منه، وتفعيل حضوره في مختلف المجالات والقطاعات، إيماناً منها بأهمية دوره في النهوض بالمجتمع، وخلق حوارات ملهمة بين الناس، وقدرته على بث الأمل في نفوس المرضى، بوصفه وسيلة مهمة لدعمهم وتحفيزهم على التعافي».

وأشارت هالة بدري إلى أن مذكرة التفاهم بين «دبي للثقافة» و«دبي الصحية»، تُعدّ خطوة مهمة لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الإمارة، وتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية (33)»، الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة في دبي، والتركيز على الأسرة والصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. وأضافت: «تعكس (الفن من أجل الخير - محور الصحة) التزام الهيئة بدمج المبادرات الثقافية الخلاقة في بيئة الرعاية الصحية، وإيجاد منظومة إبداعية مستدامة قادرة على فتح الآفاق أمام الفنانين، وتشجيعهم على تسخير أعمالهم الملهمة لتسريع عمليات التعافي، ودمج أفكارهم وفنونهم في منظومة الرعاية الصحية».

نموذج للتكامل

وأكد الدكتور عامر شريف، أن الشراكة بين «دبي الصحية» و«دبي للثقافة»، تُجسّد نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية في دبي، يجمع بين الصحة والثقافة في خدمة الإنسان، مشيراً إلى أن مبادرة «الفن من أجل الخير - محور الصحة»، تعكس إيمان «دبي الصحية» بأهمية الفنون ودورها المؤثر في توفير بيئة محفزة تدعم تعافي المرضى جسدياً ونفسياً، كما تسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعزز رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان.

وقال: «نؤمن في (دبي الصحية) بأن الرعاية الصحية المتكاملة تمتد لتشمل تعزيز الرفاه النفسي للمرضى، وتُشكّل هذه المبادرة خطوة استراتيجية نسعى من خلالها إلى دمج الفنون في منظومة الرعاية الصحية، لتعزيز التجربة العلاجية للمرضى، بما يتماشى مع استراتيجية جودة الحياة في دبي، ويدعم أهداف (أجندة دبي الاجتماعية 33)، الهادفة إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة».

وتابع: «نواصل العمل على بناء منظومة صحية تضع الإنسان في قلب أولوياتها، ونؤمن بأن الارتقاء بالتجربة العلاجية يبدأ من البيئة التي تحيط بالمريض. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب الرعاية الصحية، تُجسد التزامنا الراسخ بعهدنا المريض أولاً».

هالة بدري:

. «المبادرة» تُعزّز الروابط بين الثقافة والصحة، وتعكس التزامنا بتشجيع المبدعين على دمج أفكارهم وفنونهم في منظومة الرعاية الصحية.

عامر شريف:

. «المبادرة» خطوة استراتيجية نحو دمج الفنون في منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز التجربة العلاجية للمرضى، ودعم استراتيجية جودة الحياة في دبي.