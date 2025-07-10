الامارات | صندوق الوطن يضيف «مسابقة حياتنا في الإمارات» إلى البرامج الصيفية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطط صندوق الوطن لإضافة «مسابقة حياتنا في الإمارات» ضمن أنشطة الأسبوع الثاني من فعاليات وأنشطة برامجه الصيفية، من خلال «العربية لغة القرآن» باعتبارها مجالاً لتدريب الطلاب على الكتابة الإبداعية باللغة العربية، وتعريفهم بالقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي وقبوله للآخر، حيث يتم تخصيص مساحة من البرامج اليومية في كل المدارس والمراكز المشاركة في البرامج الصيفية، لتعريف الطلاب بمبادرة «حياتنا في الإمارات».

وتركز المبادرة على تنمية مهارات الكتابة كإحدى مهارات اللغة التي يمكن تنميتها وتطويرها، من خلال الكتابة ضمن مسابقة «حياتنا في الإمارات» التي أطلقها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، لكل فئات المجتمع.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن البرامج الصيفية ليست مجرد أماكن للتسلية خلال الإجازة الصيفية، بل فرصة يمكن استثمارها بشكل جيد لتعريف الأجيال الجديدة بقيم الإمارات الأصيلة وتراثها الخالد، ورموزها الوطنية، وتاريخها المجيد، كما أنها فرصة أيضاً لتدربيهم وتمكين الجامعيين منهم من المستقبل للمساعدة في اكتشاف طريقهم وتحقيق آمالهم في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى تشجيع المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار، مؤكداً أن الإمارات جعلت من 2025 عام المجتمع، الأمر الذي يوجب على كل القائمين والمدربين والمدرسين المشاركين في البرامج الصيفية، تقديم شرح وافٍ لقيم وأهداف «عام المجتمع»، وكيفية الاستفادة منها في كل ما تُقدّمه هذه البرامج لطلاب المدارس.