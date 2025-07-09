الامارات | طوال «مفاجآت صيف دبي».. مواكب الفرح تزين مراكز التسوق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل مراكز التسوق في دبي ببرنامج غني بالعروض الفنية، والأنشطة المشوقة، والتخفيضات والجوائز خلال مفاجآت صيف دبي 2025 التي تستمر حتى 31 أغسطس المقبل تحت شعار «صيفك، ويانا أروع».

وتتضمن مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة كبيرة من العروض الحية، والأنشطة الموسمية، وسباقات الجري داخل مراكز التسوق، والتخفيضات الحصرية، والمفاجآت والهدايا.

ويستضيف مول الإمارات مجموعة من الفعاليات المتنوعة خلال، مثل موكب الستينات في 12 الجاري، ويقدم سيركل مول عرض «دول ماسكوتس» في اليوم نفسه (12 الجاري)، فيما يتحول سوق حتا إلى ساحة فنية مع عرض «سندريلا».

ويعود عرض «السيرك الوردي» إلى ابن بطوطة مول في 18 الجاري، يليه عرض «سيدات الفراشات» في نخيل مول (24 الجاري)، وعرض «رولر سكيترز» في سيتي سنتر مردف (26 الجاري).

ويستضيف ند الشبا مول عرض «أكرو روكيتس» (التاسع من أغسطس المقبل)، ويحل عرض «موكب الدمى» ضيفاً على ابن بطوطة مول (15 أغسطس)، فيما يقام عرض «رولر سكيترز» في سوق التنين، وعرض «ليتل فيريز» (16 أغسطس)، ويُختتم الجدول مع عرض «هولا لوب» في ند الشبا مول (23 أغسطس).

وتستضيف جزيرة بلوواترز وذا أوتلت فيليدج عروضاً مفضلة لدى الجماهير مثل «بوبل سكيترز»، و«راقصو الفولكلور المكسيكي» خلال عطلات نهاية الأسبوع.

كما يستضيف مول الإمارات أيضاً تجربة مقهى جوراسيك من فوكس سينما حتى 23 الجاري، وهو مقهى موسمي مستوحى من عصور ما قبل التاريخ، مليء بفرص التقاط الصور، وتجارب الطعام ذات الطابع الخاص، واللقاءات التفاعلية مع الديناصورات.

ويتحول سيتي سنتر مردف إلى ملاذ شاطئي داخلي مستوحى من الريفييرا مع تجربة فوياج كلوب، إذ يمكن لزوار مركز التسوق الشهير الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر، الاستمتاع بورش عمل متخصصة، ومساحات فنية، ومتاجر موسمية لعلامات تجارية محلية، ووجبات صيفية منعشة.

تجارب ممتعة

ويمكن للجميع الاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة في حديقة مدهش المائية الجديدة كلياً حتى 31 أغسطس في دبي فستيفال سيتي باي أفينيو، وتقام هذه الفعالية الخارجية بتنظيم شركة «ريد إيفنت»، وتقدم مناطق مائية ذات طابع خاص، ومناطق للمغامرات مصممة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى فرص لا حصر لها للعب والترفيه للأطفال والشباب طوال الصيف، سواء كان ذلك من خلال ركوب المنزلقات المائية، أو زيارة المحطات التفاعلية، ما يعكس أجواء مدهش في واحدة من أفضل الوجهات الصيفية على مستوى دبي.

ولعشاق كرة القدم يمكن التوجه إلى تجربة «ميسي في دبي فستيفال سيتي مول»، والانطلاق في رحلة ممتعة في عالم كرة القدم حتى 31 أغسطس، مع ألعاب تفاعلية، وفرص التقاط الصور، والتحديات الرقمية.

سباقات للجري

كما تقدم مفاجآت صيف دبي مجموعة من سباقات الجري داخل مراكز التسوق لجميع الأعمار والقدرات، إذ تم فتح أبواب التسجيل للمشاركة في السباق المقبل (13 الجاري) في ابن بطوطة مول.

ويتواصل الزخم مع سباقين للجري في مول الإمارات (الثالث من أغسطس)، وفي وافي مول (10 أغسطس) بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، وإدارة «بلوتون إيفنتس»، وتختتم سلسلة سباقات الجري في دبي فستيفال سيتي (31 أغسطس)، مع أجواء مفعمة بالحيوية، ومناطق للاسترخاء، وجوائز فورية تساعد الجميع على قضاء صباح عائلي مليء بالمرح واللياقة البدنية.

ويمكن للمتسوقين في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم الدخول في سحب مليونير شير، إذ سيحصل أربعة فائزين من سعداء الحظ على مليون نقطة شير لكل منهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر، وفي الوقت نفسه يكافئ برنامج تيكت المتسوقين في مختلف أنحاء المدينة من خلال الدخول في السحب، إذ سيحصل خمسة فائزين من سعداء الحظ على نقاط بقيمة 10000 درهم لكل منهم.

وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول بفرصة الفوز بجوائز أسبوعية، بالإضافة إلى سيارة بولستار 4 LRSM جديدة في السحب الكبير الذي ينظم في نهاية مفاجآت صيف دبي، كما يقدم دبي آوتليت مول للمتسوقين فرصة الفوز بسيارة ساوإيست S06 عند إنفاق 200 درهم.

مدهش ودانة

وتكتمل المتعة في مفاجآت صيف دبي مع ظهور شخصيتي مدهش ودانة في مراكز التسوق والوجهات السياحية والترفيهية، إذ يمكن للعائلات مشاهدتهما في دبي فستيفال سيتي مول (12 الجاري)، وسيتي سنتر مردف (19 الجاري)، بالإضافة إلى ظهورهما في ابن بطوطة مول (18 و25 و29 أغسطس)، يليه برواز دبي، وسوق التنين، وسوق حتا، وميركاتو، وسيركل مول، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر ديرة.

ويسهم ظهور مدهش ودانة في إسعاد العائلات خلال مفاجآت صيف دبي كل عام من خلال الديكورات والهدايا المميزة، والعروض الترفيهية المتجولة.

ويمكن للعائلات في ميركاتو الاستمتاع بعروض السيرك اليومية، وخوض تجربة الانزلاق الصيفية المجانية داخل مركز التسوق، وللمرة الأولى هذا العام، يمكن للزوار حجز الدخول السريع لتجربة الانزلاق عبر تطبيق «بريفيليدج بلس».

وتعود فعالية الصيف في سيتي ووك لتقدم موسيقى حية في عطلة نهاية الأسبوع، وعروضاً موسمية للتسوق وتناول الطعام، فيما تقدم فعالية استمتع بالصيف في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس عروضاً صيفية مميزة، كما تقدم بلوواترز وذا اوتلت فيليدج مجموعة من الفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، والمكافآت، والأنشطة العائلية خلال عطلات نهاية الأسبوع.

استكشاف المنتجات المحلية

يُقام سوق رايب في مكان مغلق، خلال فصل الصيف، ليقدم للمتسوقين فرصة دعم المنتجات المحلية واستكشاف كل ما هو جديد، إذ يضم السوق أكثر من 100 شركة محلية، بالإضافة إلى ورش العمل، والأنشطة المناسبة لجميع الأعمار. ويمكن زيارة السوق في تاون سنتر جميرا يومَي السبت والأحد من كل أسبوع، من 10 صباحاً إلى 10 مساءً حتى 17 أغسطس المقبل، وفندق وستن دبي الميناء السياحي يوم الأحد من كل أسبوع من الواحدة ظهراً إلى الخامسة عصراً حتى 28 سبتمبر المقبل، وتايمز سكوير سنتر يوم الأحد من كل أسبوع من 10 صباحاً إلى السابعة مساءً حتى 26 أكتوبر.

وتقدم مفاجآت صيف دبي 2025 دورتها الأكبر والأكثر تميزاً من حيث التسوق والترفيه مع العديد من الأنشطة والفعاليات التي يمكن الاستمتاع بها في مختلف أنحاء المدينة.

. 18 الجاري يعود عرض «السيرك الوردي» إلى «ابن بطوطة مول».

. «مدهش» و«دانة» يسهمان في إسعاد العائلات خلال «المفاجآت»، بالهدايا والعروض الترفيهية.